2020 első űrsétáján csak nők vesznek részt

Az első sikeres csak női űrséta után megint kilépett a Nemzetközi Űrállomás zsilipkapuján Jessica Meir és Christina Koch, hogy új akkumulátorokat telepítsenek a napelemekhez.

A 6,5 órásra tervezett űrséta éppen most zajlik, és a NASA élőben közvetíti.

Tavaly októberben dolgoztak először ketten együtt az űrben, és hétfőn is megismétlik a mutatványt, akkor fejezik be az aksicserét. Koch már tapasztalt űrsétáló, most ötödször lépett ki az ISS kapuján, Meirnek viszont ez csak a második ilyen küldetése.

A lítiumion akkumulátorral egy korábbi nikkel-hidrogén aksit cserélnek le. A sikeres telepítését követően Andrew Morgan és a parancsnok Luca Parmitano lép majd ki a világűrbe január 25-én. Nekik egy régi berendezést, az Alfa Mágneses Spektrométert kell egy kicsit feltuningolniuk. Új hűtőrendszert kell a helyére szerelniük, hogy folytatódhasson a sötét anyagok és antianyagok keresése.

(CNN)