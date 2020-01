Japánban nem kötelezők az oltások, mégis ott a legegészségesebbek a gyerekek?

A magyar közösségi médiában fura módon még nem kezdett terjedni az a nyugaton már tíz- és százezreket megmozgató hír, miszerint Japánban azért a egészségesebbek a gyerekek, mint bárhol máshol a világon, mert ott nem kötelezők a védőoltások. Talán mégsem haszontalan így előre is értelmeznünk a tényeket, hátha megelőzünk néhány felhasználót abban, hogy terjessze a butaságot.

Az egész onnan indult, hogy egy egészségügyi megtévesztésre specializálódott népszerű amerikai álhíroldal (direkt nem linkeljük) pár napja megírta "leleplező" cikkét a japán oltási szabadságról és a gyerekek kiemelkedő egészségi állapotáról. A cikk hamar virálissá vált, főként az angol és a francia nyelvű Facebookon terjed azóta is. Az oldal szavahihetőségéről sokat elmond, hogy a cikket a következő címkékkel tagelték:

veszélyes orvosság, egészségi szabadság, vakcinaerőszak.

Az AFP tényellenőrző cikke szerint azonban (meglepetés!) nincs minden rendben a cikk állításaival. A kilencvenes évek óta Japánban tényleg nem kötelezők a védőoltások a törvény betűje szerint, a jogszabályok nem kötelezik a szülőket arra, hogy az úgynevezett A kategóriába tartozó betegségek ellen oltassák be a gyerekeiket. A kategóriába például a mumpsz, a rubeola, a tetanusz és a kanyaró tartoznak.

A törvényszöveg változásának indítéka szöges ellentétben állt az oltásellenesek sugalmazásával. Nem az oltások ellenében változtattak a jogszabályon, hanem azért, mert a gyerekek immunizálását polgári kötelességnek tekintik, amit minden japánnak erkölcsi feladata teljesíteni, mindenféle törvényi kényszerítés nélkül is.

A japán egészségügyi minisztérium folyamatosan frissíti oltási ajánlásait, amelyekben felsorolják, hogy mely betegségek ellen szükséges a gyerekeket beoltatni. Praktikusan csak az a gyerek mehet iskolába, akit beoltottak. Márpedig iskolába járni Japánban is kötelező, magyarul gyakorlatilag az oltást sem lehet megúszni.

nem mintha sok japán szülőnek eszébe jutna ilyesmi.

Nincs is meghatározva, hogy a gyerekek be nem oltatása milyen büntetési tételeket vonz magával, de ezzel kár is lenne vesződniük a japán törvényhozóknak, hiszen a legtöbb, oltásokkal megelőzhető betegség ellen a társadalom átoltottsága megközelíti a 100 százalékot. Japán átoltottsága az egyik legmagasabb a világon, miközben az egész őrületet elindító cikk ennek pont az ellenkezőjét állítja.

Egyébként a japán gyerekek valóban a legegészségesebbek a világon, amelyben a magas átoltottságnak is van szerepe. Emellett persze millió másik faktor hat erre, az egészséges táplálkozástól a remek higiénián keresztül a gazdasági jólétig, és az elhízás alacsony arányáig.

A cikk emellett is tele van hazugságokkal, például a Japánban ritkaságszámba menő krónikus betegségeket is az oltások elmaradásának számlájára írják. Valójában amellett, hogy Japánban nagyon magas az átoltottság, a krónikus betegségek nem ritkák (ez nem is túl meglepő egy öregedő társadalomban, ahol a születéskor várható élettartam jelenleg 84 év). Ráadásul az oltásoknak semmi közük a krónikus betegségekhez, hiszen azok csak meghatározott fertőző betegségek ellen védenek.