Minden szén-dioxidot kivon a Microsoft, amit valaha kibocsátott

Ambiciózus célt tűzött ki maga elé a Microsoft, a szoftvergyártó és felhőinformatikai rendszereket üzemeltető cég ugyanis nemcsak nullára vinné le a kibocsátását, hanem aktívan dolgozna azon, hogy 2050-re a miatta valaha a légkörbe került összes szén-dioxid kikerüljön onnan.

Komoly feladat lehet felmérni, hogy egészen 1975-ig, az alapításig visszamenően mekkora szén-dioxid-mennyiség köthető a vállalathoz, és biztosan lesz ebben némi bizonytalanság, de ez akkor is komoly elhivatottságról árulkodik. Ehhez első lépésként 2030-ra karbonnegatívvá válnának, azaz onnantól több szén-dioxidot vonnának ki a légkörből, mint amennyit beleeresztenek. A Microsoft nincs ebben teljesen egyedül, a svéd IKEA és még számtalan kisebb vállalat tett olyan ígéretet, hogy a szén-dioxid-kibocsátását negatívba fordítja.

A Microsoft arra kéri a dolgozóit, hogy az üzleti döntéseikben vegyék figyelembe az azzal járó szén-dioxid-kibocsátás mértékét, és olyan üzletpolitikát szeretnének kialakítani, amely nemcsak a társaságon belül, hanem a teljes beszállítói láncolaton csökkenti a kibocsátást. Működésüket 100 százalékban megújuló energiára építenék, és elektromos járművekre cserélnék le a vállalati flottát.

Fák ültetésével lehet a legkönnyebben megkötni a légköri szén-dioxidot, ám a Microsoft szerint szükség lehet ipari megoldásokra is. Az ehhez szükséges technológiák kifejlesztésére 1 milliárd dollárt költene a vállalat. Ebben a döntésben az egykori vezérigazgató és társalapító Bill Gates keze is benne lehetett, hiszen a milliárdos és felesége, Melinda Gates is nagy összegekkel támogat ilyen fejlesztéseket.