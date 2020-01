Az oltásellenesség visszavitte a rubeolát Texasba

A texasi Austinban az egészségügyi hatóság vizsgálatot indított egy rubeolás (rózsahimlős) eset miatt, mivel húsz éve nem láttak ilyet a könyéken. Egy hónappal korábban a kanyaró is visszatért erre a területre.

Egy korábban Thaiföldön járt texasi lakost diagnosztizáltak rubeolával, aki az állam központját, Austint is magába foglaló Travis megyében él. A közegészségügyi hatóság munkatársai most igyekeznek felkeresni mindenkit, aki találkozhatott a pácienssel, beleértve azokat is, akikkel egy járaton utazott haza a nyaralásáról.

Az Egyesült Államokban is beoltják a gyermekek többségét rubeola ellen, ez is része a Magyarországon a kötelező oltások közé tartozó MMR nevű kombinált vakcinának, amely ezen kívül még a kanyaró és a mumpsz ellen nyújt védelmet.

Akit nem oltottak be, annál a rubeola vöröses kiütések, enyhe láz, fejfájás, köhögés és orrfolyás tüneteivel jelentkezik. A terhes nők vannak a legnagyobb veszélyben, esetükben ugyanis a rubeola szülési rendellenességeket okozhat. Megnövekszik a vetélés és a halva születés kockázata, illetve a gyermeknél süketséget, szívhibákat, szellemi fogyatékosságot vagy májkárosodást okozhat.

A rubeola nem olyan fertőző, mint az oltásellenesség terjedése miatt újra világszerte járványokat okozó kanyaró, de ha valaki egy iskolában rubeolás lesz, az ugyanoda járó, nem beoltott gyermekeknek az USA törvényei értelmében 21 napig otthon kell maradniuk.

(CBS)