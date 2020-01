Holdporból nyernének ki oxigént az ESA kutatói

Szimulált holdporból nyertek ki oxigént az Európai Űrügynökség (ESA) Európai Űrkutatási és Technológiai központjában – derül ki az ESA közleményéből. A hollandiai laborban végzett kutatás Beth Lomax PhD-kutatásának a része.

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a Holdról visszahozott regolit tömegének 40-45 százalékát oxigén teszi ki, de oxidok formájában, azaz ásványokként vagy üvegként, amik ebben a formában emberi belégzésre nem alkalmasak.

A regolitból sóolvadékos elektrolízissel nyerik ki az oxigént, ami úgy néz ki, hogy a port egy fémkosárba teszik, ami mellé kalcium-klorid sót raknak, ami elektrolitként funkcionál, és 950 fokra hevítik. A regolit ezen a hőmérsékleten még szilárd marad, de ahogy elektromosságot vezetnek át rajta, az oxigén kiválik belőle, és az elektroliton keresztül egy anódnál gyűlik össze.

A folyamat során nemcsak oxigént kapunk, de még a regolit is hasznos fémötvözetekké alakul át. Az eljárást egyébként a Metalysis nevű angol cég fejlesztette ki fémgyártásra – nekik az oxigén csak egy felesleges melléktermék.

Az eszköz egyébként teljes csendben üzemel, és az oxigén egyelőre egy kifúvón távozik, amíg nem fejlesztik a gépet, és nem szerelnek fel valamiféle tárolót.

Az ESA és a NASA vissza fog térni a Holdra, de ezúttal maradunk

– mondta Tomasso Ghidini, az ESA Szerkezeti, Mechanikai és Alapanyag részlegének vezetője.

A Holdon kinyert oxigénből nemcsak belélegezhető levegőt tudnánk előállítani, de rakéta-üzemanyagot is gyárthatnánk olyan alapanyagokból, amik a Holdon helyben megtalálhatóak. A kinyert fémeket is tovább kutatják, és felmérik, hogy melyiket lehet rögtön 3D-s nyomtatásban felhasználni, és melyiket kell finomítani. Az is egyértelmű, hogy a Hold különböző régióiban különböző fémek nyerhetők ki a regolitból.

Az első működőképes oxigénüzem demonstrációját a 2020-as évek közepére tervezik.