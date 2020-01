Miért szűnt meg a Gamestar és a PC Guru?

Tavaly karácsonykor szomorú ajándékot kapott a magyar videojátékos közösség: a két utolsó hazai nyomtatott gémer magazin szinte egyszerre jelentette be a megszűnését. “Ezek még léteznek? Ki olvas még papíron videojátékokról?” - volt a cinikus reakció sokaktól, de ezt hamar elnyomta a nosztalgiázás az internet előtti régi szép időkről, amikor persze a videojátékok is sokkal jobbak voltak. Akárhogy is,

A magyar videojátékos történelem egy korszaka most végképp lezárult.

A Gamestar 20, a Guru 27 éven keresztül adott havi olvasnivalót a gémereknek, egymás legnagyobb konkurenciái voltak, és valahol stílusos, hogy együtt is szűntek meg.

A TNT podcast mai adásába a két lap utóbbi évtizedének legmeghatározóbb figuráit hívtuk meg: a Gamestar részéről Virágh Márton, aki sokáig főszerkesztő volt, majd a lap kiadójának első embere, a Guru oldaláról pedig a magazint 2011 óta kiadó cég vezetője és tulajdonosa, Lengyel Zoltán volt a vendégünk.

Az adásban rengeteg kulisszatitok hangzik el a nyomtatott sajtó működéséről, és azon belül is a videojátékos magazinok specialitásairól, eddig hétpecséts titokként kezelt árak, trükkök és hasonló ínyencségek. Kiderül többek között, hogy:

Hogy lehet több tízezer példányban megvenni egy játékot egy magazin mellékletére, mennyibe kerül ez, mi történik a másolásvédelemmel, és miért kell úton-útfélen hangoztatni, hogy ez INGYENES ajándék?

Miért irdatlan szívás úgy általában nyomtatott lapot kiadni, hogy működik a terjesztés, mi történik az el nem adott lapokkal?

Miért nem volt soha értelmezhető mennyiségű hirdetés ezekben a lapokban?

Miért nem mertek árat emelni, és lett-e volna ennek bármi értelme?

Hogy tudták youtuber gyerekek pár év alatt a semmiből indulva lenyomni népszerűségben a nagy múltú és ismert gémer magazinokat?

Hogyan zajlott a nyomtatott gémer magazinok hanyatlása más országokban, milyen trükkökkel éltek túl, akik túléltek?

Miért nem mentette meg a magyar videojátékos lapokat, amikor a kormány 2018-ban hirtelen elkezdett milliárdokat önteni az esport népszerűsítésébe?

Mik a tervek a nyomtatott magazinok utáni időkre, hogyan próbálják a Gamestar és a Guru online verziói visszahódítani a gémereket?

Mi az a podcast és miért jó?

