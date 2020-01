Portól fulladoznak az Országos Széchényi Könyvtárban

Azt az információt kapta az Index az Országos Széchényi Könyvtárból, hogy már-már elviselhetetlen körülmények között kell dolgozniuk az intézmény munkatársainak a könyvtár déli oldalán, mert a szomszédos Budapesti Történeti Múzeum Szent István termének átépítése során keletkező nagy mennyiségű por gyakorlatilag akadály nélkül bejut a könyvtár helyiségeibe, raktáraiba és folyosóira.

A por azon túl hogy veszélyezteti a gyűjteményt, az egészségre is ártalmas lehet. Egyik forrásunk szerint voltak olyan időszakok, amikor konkrétan nem lehetett látni a folyosókon a portól. A kialakult helyzet miatt több könyvtáros is hazament. Kaptunk pár nem túl jó minőségű fotót is, amiken az egyik poros levegőjű folyosó látható két szögből:

Úgy tudjuk, hogy a könyvár vezetősége a múlt héten az alábbi emailt küldte a könyvtár dolgozóinak:

Kedves Munkatársak! Az épület déli folyosóin érzékelhető por miatt felvettük a kapcsolatot a beruházóval (Várkapitányság). Keresnek megoldást. Addig türelmet kérünk.

Szerdán dél körül azt tapasztaltam a helyszínen, hogy a munkák folyamatosan zajlanak a könyvtár mellett. Bent a könyvtár déli oldalán 4-5 takarítót láttam, akik a porral küzdöttek: porszívóztak, port töröltek. A folyosókon lévő tárlókat vékony rétegben szürkés-fehéres finom por borította, a szennyeződés – amennyire meg tudtam ítélni –, nem háztartási eredetű, inkább olyasmi, mint ami malter, vakolat bontásakor szokott keletkezni.

Ott jártamkor a levegőben szemmel látható por nem lebegett, a kapott képeken látható állapot tehát kétségkívül javult, azonban a levegő így is nehéz, poros érzetet keltett, a padló pedig néhol csikorgott cipőm talpa alatt. Az egyik dolgozószobából kilépő könyvtáros orrát, száját sállal eltakarva, a porra panaszkodva beszélgetett kollégájával, az egyik takarítónő pedig miután végighúzta az egyik könyves szekrényen, méltatlankodva nézte a mikronszálas portörlőjét, illetve az azt ellepő szennyeződést.

Levélben megkerestem a Várkapitányságot, a Budapesti Történeti Múzeum és az OSZK-t is a kialakult helyzettel kapcsolatban, amennyiben küldenek válaszokat, beszámolunk róla.