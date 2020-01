Reklámcégek védenék meg a netezőket a negatív tartalmaktól

2019 júliusa és szeptembere között nagyjából 620 millió káros videót, képet, megjegyzést és cikket távolított el a felületeiről a Facebook, az Instagram és a Youtube, jelentős részüket még az előtt, hogy azok a felhasználókig eljutottak volna, de több mint 9 millió, másodpercenként nagyjából egy káros tartalom még így is eljutott a fogyasztókhoz. Egyre több a káros, veszélyes és gyűlölködő tartalom az interneten, amihez egyre több embernek van hozzáférése, akik egyre hosszabban böngésznek a tartalmak között.

A reklámszakma most összefogna, és egy közös program keretein belül összehangoltan, azonos módon döntenének a káros tartalmakról. A most elfogadott közös kezdeményezés olyan területeket fed le, mint az explicit tartalom, a drogok, a spam vagy a terrorizmus, és lehetővé teszi a csatornák, ügynökségek és hirdetők számára a káros tartalmak felismerését, illetve a kiszolgáltatott közönség, például a gyermekek védelmét. De egyszerűsítenék és hatékonyabbá tennék a kapcsolatot hirdetők, ügynökségek és csatornák között, valamint a káros tartalmak blokkolására, demonetizálására és eltávolítására is közös javaslatokat tennének.

A tavaly nyáron alapított Global Alliance for Responsible Media (GARM) a Világgazdasági Fórumon ismertette elképzeléseit a fenntarthatóbb és felelősségteljesebb digitális környezetről, ami védené a fogyasztókat, a médiaipart és a társadalmat. Egyelőre a főbb elképzelések hangzottak el, de hogy a gyakorlatban hogy néz majd ki a megvalósítás, arról nem esett sok szó. Annyit tudni, hogy

céljuk olyan médiakörnyezet kialakítása, ahol a gyűlöletbeszéd, a zaklatás és a dezinformáció kiszűrhető, ahol a személyes adatok védelme elsődleges.

A szövetséget 2019 júniusában alapította a Hirdetők Világszövetsége (World Federation of Advertisers, WFA) a Nemzeti Hirdetők Szövetségével (Association of National Advertisers, ANA) együttműködésben, és olyan nevek vesznek részt a munkában, mint az Adidas, a Danone, a Mastercard, a Procter & Gamble, a Shell, a Facebook, a Google, a Twitter, az Unruly, illetve ipari szövetségek és ügynökségi holdingtársaságok.