Pánikgomb kerül a Tinderbe

A felhasználó helyét küldené el a segélyhívóknak az a gomb, amin a Tinder dolgozik, és Amerikában már január végétől tesztelnék és ingyenesen elérhetővé tennék. A vállalat szerint ezzel tennék biztonságosabbá a randikat, ugyanis a felhasználóknak mostantól lehetősége lenne folyamatosan bejelentkezni, megnyomni a pánikgombot, vagy azonnal segítséget hívni, ha veszélyben éreznék magukat randi közben.

A Noonlight nevű céggel partnerségben a riasztások úgy néznének ki, hogy a pánikgomb megnyomása után egy kódot kell beírni az alkalmazásba, ezzel a téves riasztásokat szűrnék. Ha nem írják be a kódot, akkor egy diszpécser megpróbálja chaten majd hívásban is utolérni a felhasználót, ha továbbra sincs válasz, vagy megerősíti, hogy baj van, akkor pedig értesítenék a rendőrséget.

A szolgáltatás használatához engedélyezni kell a valós idejű helymegosztást, hiszen csak így tudnak segítséget hívni, de a Tinder azt ígéri, hogy ezeket az adatokat csak vészhelyzet esetén osztják meg harmadik féllel, nem használják marketingcélokra, és a Noonlight kezeli, a Tinderhez el sem jut.

Szeretnék, ha felhasználók profilján is megjelenne, hogy használják ezt a szolgáltatást, hogy ezzel is megelőzzék a veszélyes randevúkat, és visszatartó erővel bírhat azok számára, akik rossz szándékkal szeretnék használni a platformot. Azt is elmondták hogy természetesen tisztában vannak azzal, hogy lesznek téves riasztások, de ez nem tartja őket vissza.

A vállalat vezetője szerint legrosszabb esetben annyi történik, hogy valaki kimegy a helyszínre, kopogtat, és el kell magyarázni, hogy téves riasztás történt, de ez még mindig nem akkora gond, mintha valós vészhelyzetben nem érkezne segítség.

A Tinder az utóbbi időben több biztonsági intézkedést is bevezetett, adatvédelmi kérdésekben azonban sok kritika érte, legutóbb az, hogy az érzékeny ügyféladatokat nem kezelik bizalmasan, előtte pedig az derült ki, hogy a feltöltött képeket nem titkosítják.