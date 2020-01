Az Apple nem támogatja az egységes telefontöltőket

Az Európai Unió újra elővette azt a tervezetét, miszerint jó lenne, ha egységes lenne a mobiltelefonok töltője. Az Apple máris reagált a kezdeményezésre, szerintük a terv többet árt a közjónak, mint amennyit használ, ugyanis azzal, hogy egységessé tennék a töltőkábelek csatlakozóját, az innováció útjába állnának.

Felkérték a Copengahen Economicsot, hogy készítsen az esetleges töltőváltozásról egy tanulmányt, ami szerint az átállás költsége elérheti az 1,5 milliárd eurót, és a lehetséges környezetszennyező hatásról is írnak, ha hirtelen minden Apple-felhasználónak új kábelt vagy kábeleket kellene beszereznie. Szerintük már így is rengeteget konszolidálódott a piac, és kezdeti, nagyjából 30 csatlakozó helyett ma 2-3 csatlakozóval kell számolni az USB-C megjelenése miatt.

Az Apple közleménye szerint az egységesítés azt is jelentheti, hogy felhasználóknak többet kellene várni a technológiai újításokra, példaként azt hozták fel, hogy a Lightning csatlakozójuk is már az USB-C elterjedése előtt jelent meg. Több mint egymilliárd készülék használja a Lightning csatlakozókat, de nem csak a készülékek, a kiegészítők piacán is széle körben elterjedt, ezért egy ilyen szabályozás többmillió aktív felhasználó életét befolyásolná, és a kényelmetlenség mellett rengeteg elektronikai hulladékot is termelne.