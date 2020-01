Akár a wc-ről a tengerpartig is elnavigálhat minket egy készülő térkép

A Here Technologies a CES 2020-on bemutatta az alkalmazást, ami akár az ágyunktól a hotelszobánkig is képes elnavigálni minket (ha minden megfelelő bolygó együtt áll) – írja a Techradar. A Google Térkép már viszonylag jól működik, még a BKV késéseit is beleszámolja az utunkba, de épületeken belül még nem igazán hatékony, és az Apple Térképek is így van ezzel). Ezt a hiányosságot küszöbölné ki a Here térképe, a WeGo.

Fotó: here.com

Ha az app egyszer kész lesz, bele tudunk táplálni egy csomó adatot, ami segíti a navigációt, mint például a repjegyünket vagy egy hotelfoglalást. A fejlesztők azt ígérik, hogy a navigációt követve akár még az íróasztalunktól is eljuthatunk az iroda liftjéig, ahonnan a WeGo kiirányít az utcára, és elnavigál az autónkig. Így végre emberek milliói szabadulhatnak ki a munkahelyükről, akik eddig nem tudták, hogy kell elhagyni az épületet.

Az alkalmazás azt is érzékeli, hogy ha beültünk az autóba, és meg is változtatja a kezelőfelületet. Akár még parkolóhelyet is kereshet majd nekünk, majd odavezet a repülőnkhöz tartozó kapuhoz. Leszállás után összekapcsol Uber jellegű szolgáltatásokkal, és a hotelig mutatja az utat. A WeGo segítségével akár úgy is mehetünk majd nyaralni, hogy fel se nézünk a telefonunkból, és ott is elég lesz végig egy térképet bámulnunk.

A beltéri navigáció még nem egy kiforrott technológia, mivel a GPS-t még gyakran legyőzi pár emeletnyi beton. Épp ezért a WeGo a wifit, valamint bluetoothos érzékelőket is használna.

Még nem tudni, hogy mikor lesz kész a szolgáltatás, de a WeGónak nem lesz könnyű dolga, hiszen az Apple Térképek és a Google Térkép alapból rajta van az iPhone-okon és az androidos készülékeken. Tényleg hasznosnak hangzik, hiszen megspórolná az idegeskedést, hogy melyik vágány, hányas kocsi, mikor jön már, de ehhez rá kell venni az embereket, hogy letöltsék az appot.