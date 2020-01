Az MTA tiltakozik a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése ellen

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) határozatban tiltakozik a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Debrecenbe való elköltöztetése ellen. A költözést feleslegesnek és kockázatosnak tartják, de támogatják egy újabb vidéki gyűjtemény koncepcióját.

Az MTA Közgyűlése már 2018-ban is határozatban állt ki a Tündérpalotában található gyűjtemény helyzetének megnyugtató rendezése mellett, és ennek érdekében egy bizottság felállítását javasolták. Az elmúlt év során több akadémiai osztály is tiltakozott a költözés ellen. A Földtudományok Osztálya leginkább azért aggódik, mert a gyűjtemény összepakolása és nagy távolságra való elszállítása roncsolhatja a tárgyi állományt. Ezen kívül az osztályon dolgozó szakemberek elvesztésétől is tartanak, hiszen nem biztos, hogy mind szívesen hagynák el a fővárost, illetve módjukban állna Debrecenbe költözni.

Szerintük az osztály szakmai színvonalát csak úgy tarthatják fenn, valamint úgy tudják hazai és nemzetközi kutatások rendelkezésére bocsátani a leleteket, ha azok a fővárosban (az ország közepén), vagy ahhoz nagyon közel vannak.

Több másik osztály is támogatta a Földtudományok Osztályának álláspontját. Márciusban az MTA elnöke, Lovász László is tájékoztatta az osztályok véleményéről Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét. Lovász szerint is fontos, hogy a múzeum az országban nemcsak kutatási, hanem földrajzi szempontból is központi helyen legyen. A keletre költözés eltántoríthatja a múzeum fő közönségének számító általános és középiskolás diákokat. Az elnök felajánlotta az MTA segítségét a minisztériumnak, hogy közösen oldják meg a múzeum elhelyezésének kérdését.

Kásler áprilisban válaszolt is, és azt írta, hogy még nem döntöttek az MTM költözéséről, és hogy az arról szóló egyeztetésekbe bevonják majd a múzeumot is.

Nem tudni azonban, hogy az írásban az MTM vezetésével, a múzeum munkatársaival és az érintett szakmai szervezetekkel, így az MTA-val sem ismertetett kormányhatározat megszületése előtt ténylegesen milyen döntés-előkészítési folyamat zajlott, valóban megtörtént-e a szakmai közösség által hangoztatott aggályok mérlegelése

– írja a Közgyűlés a határozatban.

Az MTA teljes vállszélességgel támogatja a múzeum fővárosi elhelyezését, valamint egy Debrecenben létesítendő kiállítás és új múzeumi részleg kialakítását,

főleg azért, mert a Debreceni Egyetemen már léteznek olyan kutatócsoportok, amik ennek jó alapjai lennének.

A Közgyűlés határozatában egészen gróf Széchényi Ferencig nyúlik vissza, akit a múzeum alapítójának tartanak (felesége kőzetgyűjteménye jelentette a Széchényi könyvtárból lassan kialakuló természettudományi részleg alapjait).

Ámbár az országnak e Múzeuma számára legalkalmasabb hely maga a pesti Királyi Könyvtár épülete, mégis ezek a gyűjtemények, amelyeket a hazának szentelek, azokkal, amelyek a Kir. Egyetem Könyvtárában ténylegesen léteznek, soha ne kevertessenek össze s ne egyesíttessenek hogy így, ha a tudomány egyetemet Pestről valamely más helyre áttenni határoznék el, ez az Országos Múzeum mindig ugyanazon a helyen maradjon, ahol az irányító országos kormányszerv székhelyét tartja

– idézi a közlemény Széchényit.

Tavaly júniusban aláírásgyűjtés is indult a költözés ellen, és a 9000 aláírásból már 8360 meg is van. Ezekből 6000 az elmúlt egy hétben érkezett be.

