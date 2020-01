Kotnyeles albatroszok buktatják le a tilosban halászókat

Kutatók albatroszokkal küzdenének az orvhalászat ellen – írja a Science magazin. A Biológiai Kutatóközpont Chizé tudósai radarérzékelőket erősítenek a madarak szárnyaira, így mikor azok repülnek, folyamatosan továbbítják, ha hajóval találkoznak.

Erre azért van szükség, mert sok hajó kikapcsolja az amúgy kötelező (20 méternél hosszabb hajóknál) automatikus azonosító rendszerét (AIS). Ennek több oka is lehet, de főleg azok teszik, akik olyan helyeken halásznak ahol nem lenne szabad. A parttól számítva 320 kilométeres távolságban kötelező ezt bekapcsolni, mert hatékonyabban előzi meg az ütközéseket, mint a radar.

Néha azok is kikapcsolják, akik legálisan halásznak, főleg, ha nagyon jó a fogás, és nem akarják, hogy a többi halász is lássa, hogy gyanúsan sokáig időznek egy ponton.

Az albatroszok azért jó kémek, mert szeretnek hajók közelében repülni, valamint óriási távolságokat tesznek meg, így egy madár rengeteg adatot tud szolgáltatni a kutatók számára. Akár 30 kilométerről is képesek kiszúrni egy hajót. Egy korábbi, 2017-es kutatás során kiderült, hogy a Crozet-szigetek albatroszai összesen 10 millió négyzetkilométernyi óceán fölött repültek át, és 80 százalékuk hajóval is találkozott.

Mivel a tengerészek ritkán kapcsolják ki a radart is, a radarjelre fókuszáltak. A madarakra erősített érzékelők 2018 decembere és 2019 júniusa között 353 hajót jeleztek, amit kevesebb mint két óra alatt tovább is küldtek a laborba, ahol leellenőrizték, hogy az AIS adatok szerint van-e hajó ott, ahol a sirályok jelezték. Ebből kiderült, hogy a hajók 26 százaléka kikapcsolta az AIS-t tehát illegálisan közlekedett. Nemzetközi vizeken ugyanez a szám 37 százalék volt. Ezek megegyeznek a más módon gyűjtött adatokkal. Az is kiderült, hogy a fiatalok a madaraknál is léhűtők: az idősebb madarak több hajóval találkoztak. A fajok között is van különbség, a vándoralbatrosz hatékonyabban talált hajókat, mint az amszterdam-szigeti albatrosz.

Ugyan ez egy remek módszer, de sajnos a madarak nem tudják követni a hajókat, így ha a vízi rendészet is igénybe venné a szolgáltatásaikat, csak pillanatnyi jelzésekből dolgozhatnának. Arra mindenképp jó, hogy ráleljenek mintákra az orvhalászok viselkedésében.