Megmutatták az új amerikai lopakodó bombázót

Az Egyesült Államok légiereje 2015-ben azzal bízta meg a Northrop Grumman repülőgépgyártót, hogy alkossák meg a B-2 Spirit lopakodó stratégiai nehézbombázó utódját, amivel jövőben kiváltanák az igencsak öregedő B-1 Lancereket is. Az egyelőre szupertitkos katonai projektről, a Northrop Grumman B-21 Raider tervezéséről, műszaki fejlesztéséről nem sokat lehetett mostanáig tudni, a bombázóról egyetlen látványterv létezett csak. Január 31-én azonban az Air Force Global Strike Command és a Northrop Grumman a Facebookon közzétett három (igazából csak egy) új látványtervet a repülőgépről, amivel igencsak felcsigázta a gép iránti érdeklődést.

A képeken a B-21 számítógéppel renderelt sziluettje látszik három különböző amerikai légi bázis hangárjába helyezve, ahol a tervek szerint az egyenként 550-600 millió dollárba kerülő bombázók állomásoznának. A repülőgép tehát mindhárom képen ugyanabból a szögből látható, csupán a képek háttere más.

A várakozások szerint 2025-ben szolgálatba lépő B-21-esekből kezdetben 80-100 darab, majd még nagyjából ugyanennyi épülne, és a most közzétett képekből szakavatott szemek már pár érdekes következtetést le tudnak vonni arra nézve, hogy miben lesz más az új lopakodó bombázó, mint elődje, a B-2 Spirit.

A B-21 hivatalosan egy nagy hatótávolságú, remek túlélési képességekkel, lopakodó tulajdonságokkal bíró, hangsebesség alatti repülőgép lesz, ami hagyományos és nukleáris fegyverek célba juttatására is alkalmas lesz – csakúgy mint elődje, a B-2. A most kiadott fotókat szemügyre véve pár további következtetést le lehet vonni:

a B-21 alapvetően a B-2 egyenesági utódja lesz, alakjában, elrendezésében sokban hasonlít majd rá, például a pilótafülke kialakítása és helye szinte teljesen azonos,

fölül, a pilótafülke két oldalán a légbeömlő nyílások a B-2-höz képest sokkal jobban, szinte teljesen belesimulnak a gép törzsébe, ami nagyban javíthatja a lopakodó képességet, viszont megnehezíti a mérnökök dolgát, mivel meg kell oldani a hajtóművek tökéletes levegőellátását,

a hajtóművek ebből a szögből egyáltalán nem látszanak, mélyen a gép törzsében helyezkednek el,

a B-21 orra fitosabb (mondhatni), de legalábbis egyenesebbnek tűnik, míg a B-2-é karvalyszerűen lefelé görbül,

a futóművek elrendezése azonos, bár az orrfutó a B-21-nél kissé hátrébb, a pilótafülke alatt helyezkedik el,

a hátsó pár futómű a B-21 esetében kevesebb kereket kap, 4-4 helyett kettőt-kettőt, amiből egyenesen következik, amit eddig is tudni lehetett, hogy a B-21 méreteiben, tömegében kisebb lesz mint a B-2,

a futóművek aknáit fedő ajtók alakja is változik, trapéz helyett cikk-cakkos sokszög fedi majd a kerekeket, illetve az orrfutó is oldalra nyíló ajtót kap, szemben a B-2 előre nyíló ajtajával.

A B-21 első prototípusát már építi a Northrop Grumman, hogy mikor mutatják be, mikor lesz látható földön, illetve repülés közben, egyelőre nem tudni, a légierő 2021-re tervezi az első teszteket, de ahogy az ilyen projektekkel lenni szokott, szinte mindig lehet csúszással – és főképp a költségek növekedésével – számítani. (via Aviation Week/The Drive)