A Samsung meghallgatta a nép igényeit

A felső középkategóriás, vagy megfizethető árú telefonok piacán általában kiélezett a verseny, mert ezek azok a készülékek, amit nem lehet elintézni annyival, hogy ezek a csúcstelefonok, hanem meg kell győzni a vásárlókat, hogy miért is érdemes pont ezeket választani.

Mióta a Samsung tavaly újított az elnevezéseken, és a korábbi J-szériából A-széria lett kétszámjegyű jelzőkkel, azóta akár le is lehetne úgy egyszerűsíteni az egészet, hogy minél nagyobb a szám, annál jobb a telefon, a nálunk járó A71 és A51 pedig a két legújabb darab, az A70 és A50 utódja.

Közös vonások

Arról már mi is írtunk, hogy a szivárogtatások szerint a Samsung hamarosan érkező csúcstelefonjának a kameraszenzora a megszokottól eltérő lehet, és a sarokban L-alakban helyezkednek majd el a lencsék. Ez az elrendezés jelenik meg mindkét készüléken, és a négy kamera felosztása is hasonló.

Legfelül egy 5 MP (F2.2) mélységkamera)

Alatta a főkamera, ami az A71 esetében 64 MP (F1.8) az A51 esetében 48 MP (F2.0)

Ez alatt egy 12 MP-es ultraszéles látószögű kamerát lehet találni

Ami mellé az 5 MP-es (F2,4) macro kamera került

Azt tették bele, amit az emberek szeretnének

Ha felméréseket nézeget az ember, hamar kiderül, hogy az emberek jelentős százaléka mikor új telefon szeretne venni, akkor fontos neki az ár, hogy jó nagy legyen az akkumulátora, és hogy klassz képeket tudjon vele készíteni, és esetleg jól nézzen ki.

Ezért a Samsung gondolt egyet, és piacra dobott két telefont, amik jóval olcsóbbak mint a csúcskészülékek, de erősek fotóban és videóban, nagy az akkumulátor, és még jól is néznek ki.

Az egyik legfontosabb tényező érthető okokból még mindig az ár, hiába akar valaki csúcstelefont, ha egészen egyszerűen nem tud, vagy nem akar annyit költeni egy készülékre.

Az A71 160 ezer forint körül, az A51 pedig 130 ezer forint körül elérhető, mindkettő lesz szolgáltatóknál is, ahol hűségnyilatkozatokkal, kedvezményekkel akár még olcsóbban is be lehet szerezni, vagyis pont illik ahhoz a vásárlói kategóriához, akik 100-150 ezer forint környékén keresnek telefont.

A kamerába csupa olyan dolog került, amik az emberek többsége szeret. A széles- és ultraszéles látószöget azért, mert több minden fér a képre, és ha megfelelően helyezkedik az ember, akkor magasabbnak és vékonyabbnak is tűnik, miközben áll a több minden előtt. Az élő fókusz szépen elmossa a hátteret, hogy mikor lényegtelen dolgok előtt pózol valaki, akkor úgy tűnjön, mintha profi géppel fényképezték volna. A makró felvételeken ki lehet élni a művészieskedést, és bogarakat, virágokat, esetleg ételt lehet vele fotózni. Az éjszakai mód nem feltétlenül éjszaka, hanem rossz fényviszonyok között is hasznos lehet, jól is működik mindkét telefonon, az A71-en kissé magabiztosabban hozza az eredményt. Csodát nem művelnek, a félhomályban suhanó biciklis szabadkézből fotózva nem lesz éles, de az ennél hétköznapibb helyzetekben, ha nem mozog túlságosan a fotó tárgya, akkor jól dolgozik.

Ha már élességről, és gyorsan mozgó tárgyakról beszélünk, akkor ki kell emelni a telefonok stabilizátorát. Videó módnál beállítható a szuperstabil funkció, ami rengeteget segít abban, hogy a kézből készített videókat visszanézve ne legyen néhány percen belül tengeribeteg az ember. Mindkettőben van szuperlassításos felvételi mód, az A71- é jóval erősebb, képes a 960 fps FHD lassításra, míg az A51 240 fps lassításra képes, de azt legalább HD-ben teszi, és mindkettő képest 4K felbontásban rögzíteni videókat.

Mindkét típust 32 MP-es szelfikamerával szerelték fel, míg az A80-nál szétcsúszik a telefon, és a hátsó kamera fordul át, itt maradtak a kijelzőbe épített kameránál, aminél egyébként a kijelzőben megjelenő lyuk egyáltalán nem zavaró a mindennapokban. A szelfiknél is be lehet állítani az elmosódós hátteret, vagyis erről a funkcióról akkor sem kell lemondania, ha nem elég jó a fotósa, és inkább csak a saját szelfijeiben bízik. De ki is lehet kapcsolni, ha az is érdekes, hogy mi előtt készült a szelfi.

Jó nagy legyen az akkumulátora!

Az is érthető elvárás, hogy ne kelljen állandóan azon aggódni, hogy idő előtt lemerül a telefon, illetve egy fotókkal alaposan dokumentált kirándulásra se kelljen külső akkumulátort vinni. Az A71 akkumulátora 4500 mAh és alkalmas szupergyors töltésre, az A51-be pedig 4000 mAh akkumulátor került. Ettől még persze bekövetkezhetne az, hogy idő előtt lemerül ha rosszul lenne optimalizálva az akkumulátor használata, de az A51 is gond nélkül bírja egész nap, már ha újra az átlagos felhasználókról beszélünk, nem az állandóan videózó és fotózó, a kettő között pedig videót néző, és játszó felhasználókról.

Azt a különbséget, hogy az A71-ben 6GB RAM van, az A51-ben pedig csak 4 GB hétköznapi felhasználás során nem igazán lehet érezni, csak ha komolyabb játékba kezdett az ember. Az A51-be a Samsung saját Exynos 9611 chipje került, az A71-nél pedig az a Snapdragon 730, ami egyébként az A80-as készülékben is megtalálható.

Mindkét telefonnak sikerült ezt a kritériumot megugrani, az A71 telefon valamennyivel, de nem zavaróan nagyobb, az A51 viszont tökéletes méretű azoknak, akik nem szeretik a nagy telefonokat. Sokat dob a megjelenésen az is, hogy tényleg minimális a kávája. Nem zavaró, sőt ha jól esik rá a fény, kifejezetten jól néz ki a hátán a minta. Igaz általában a többség úgyis azonnal vesz rá egy tokot, mert hát ez is üvegborítású, mint úgy általában a készülékek többsége mostanában, amiről a legtöbb embernek azonnal a pókhálósra törés jut eszébe, ha szerencséje van az illetőnek, akkor csak hátul. De az átlátszó tok még így is megmaradhat mint opció, a pókhálósra törés csak még egyedibbé tenné a hátlapot és a szivárványos fénytörést.

De melyiket érdemes megvenni?

Az A51 jó telefon azoknak, akik alapvetően nem lógnak egész nap a telefonjukon, de alkalomadtán sokat beszélgetnek rajta, rendszeresen emaileket olvasgatnak, chatelnek, pörgetik a Facebookot és más közösségi oldalakat, és tömegközlekedés közben is az internetet bújják, miközben zenét hallgatnak, szeretnek fényképezni, de nem megrögzötten, és néha egy-két videót is készítenek. Az A71 pedig azoknak jó választás, akiknek már többször mondták azt, hogy sokat nyomogatja a telefonját, vagy hogy telefonfüggő. Akik nem csak zenét hallgatnak, de videókat, sorozatokat is néznek és rendszeresen komolyabb, nagyobb grafikai igényű játékokkal játszanak, napi szinten sokat fotóznak, és előszeretettel videóznak is.

Ami viszont nagyon hiányzik mindkettőből, az az IP-védelem, hogy ha a medencébe ugrást nem is, de egy sima eső vagy ráboruló víz ne tegye tönkre a készüléket.

Specifikációk Samsung A51 Samsung A71 Ár 130 ezer forint körül 170 ezer forint körül Kijelző mérete 6,5 inch 6,7 inch Kijelző felbontása 1080 x 2400 (FHD+) Super AMOLED+ 1080 x 2400 (FHD+) Super AMOLED+ Processzor Exynos 9611 Snapdragon 730 RAM / ROM 4GB / 128 GB bővíthető 6 GB / 128 GB bővíthető NFC Igen Igen Akkumulátor 4000 mAh 4500 mAh Operációs rendszer Android 10 Android 10

(Borítókép: Szinte megállapíthatatlan melyik, melyik telefon kijelzője. Fotó: Aradi László / Index)