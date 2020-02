Kukkolók legjobb barátja a Samsung Galaxy S20

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Itt vannak az új évtized első Samsung Galaxy csúcsmobiljai, legalábbis ezt jelzi az S20, S20 Plus és S20 Ultra számozása, de az első együtt töltött óra alapján én még nem érzek akkora előreugrást, mint akkorát a Samsung láttatni szeretne. Ez teljesen rendben van így, aki formabontó telefonra vágyik, annak ott vannak a hajtogatós új modellek. A S sorozat konzervatív, ez a megbízható mindenes (320 és 480 ezer közötti áron).

A bemutatón a Samsung azt hangsúlyozta ki, hogy az emberek főleg a kamera miatt vesznek újabb készüléket. A dél-koreai cég szerint leginkább akkor elégedetlenek a vásárlók, ha a kevés fényben és mozgás közben készült képek homályosak lesznek, vagy gyengének találják a zoomot. Naná, hogy ezt mondják, hiszen pont ezekben lett jobb az S20.

Előbb viszont vegyük végig, hogy mi a közös a három új típusban. A leglátványosabb a 120 Hz-es frissítésű AMOLED kijelző, ami teljesen érdektelennek tűnhet, mégis ez lesz az, amit a boltokban kitett példányokon mindenki észre fog venni, és folyamatosan ott lesz a felhasználó előtt, aki beruház egy ilyen készülékbe. Mivel a szokásosnál sokkal gyakrabban frissül a kijelzőn megjelenő kép, a videós és animált tartalmak mozgása kisimultabb, érezhető a megjelenítés folytonossága. Ez nyilvánvalóan nagy előny a videojátékokban, de a leghétköznapibb szituációkban is elég látványos, akár amikor csak egy oldalsó menüsávot húzunk be a kijelzőre. Mozgatás közben is tisztábban láthatók rajta az információk, az agyunk gyorsabban felfogja, hogy hol lesz a keresett menüpont.

A kijelzőn tett ujjmozdulataink pontos letapogatásáról a 240 Hz érzékenységű érintőfelület gondoskodik, ami megint egy játékosoknak izgalmas újítás, de a dolgos hétköznapokon sem származhat nagy hátrány abból, ha a telefon tűpontosan azt csinálja, amit szeretnénk.

Szoftverben nem igazán újultak meg az S20-ak, az Android 10-re ráültetett One UI 2.1 kezelőfelület nagyjából ugyanazt tudja, mint a Note 10 és az S10 rendszerfrissítés után. A Samsung olyanokat emelt ki, hogy a telefonáló appba beépítették a Google Duo videótelefont, hogy az is könnyen találjon magának ilyen szolgáltatást, aki nem szeretne a Facebookhoz csatlakozni. A csevegés full HD minőségű, amihez elég erős mobilnet kell.

9 Az egyik Galaxy S20 kamerájával zoomolva befogtuk a távolabbi másikat Galéria: Samsung Galaxy S20 sorozat (Fotó: Tóth Balázs / Index)

Az S10-ben bevezetett Bixby rutinok, amelyekkel automatizálni lehet a készüléken bizonyos folyamatokat, például hogy este 10 után a töltőre téve kapcsolja le az értesítéseket, az S20-ban a zenelejátszó listáinak kezelésével bővült. Reméljük, hogy ezt az S10 és a Note 10 is megkapja, mert nagyon frusztráló, amikor apró szoftveres okosítások indokolatlanul kötődnek új hardverekhez.

Nem igazán változott a Dex, amivel a mobilok asztali gépként tudnak működni, nekem legalábbis azt mondták, hogy ugyanazt tudja, mint a tavaly ősszel bemutatott Galaxy Note 10-en. Persze lesz némi különbség, hiszen a Galaxy S20-ak erősebb hardvert kapnak, várhatóan minden egy kicsit gördülékenyebb lesz. A tárhely a szokásos, 128-512 GB közötti változatok lesznek, a processzor magasabb órajelen ketyeg, memóriából pedig már 8 GB a minimum, és minden típusnak lesz 12 GB-os verziója.

Az Ultra csúcsa 16 GB RAM

Ez egy laptopban is bőven elég lenne, és azt mondták a Samsung munkatársai, hogy a memória többsége a felhasználó rendelkezésére áll.

9 Az alsó S20 Ultra kamerája a periszkóp miatt jobban kitüremkedik, mint a sima S20 kamerája Galéria: Samsung Galaxy S20 sorozat (Fotó: Tóth Balázs / Index)

Ha már úgyis szóba került az Ultra, kanyarodjunk rá a Samsung által is kiemelten fontosnak tartott kamerák témájára. Ebben már nagy eltérések vannak az Ultra és a sima S20-ak között, a nagyon messzire ellátó periszkópos zoomolás és 108 megapixeles szenzor csak az Ultrában van.

Periszkópos megoldást először az egy éve megjelent Huawei P30 Próban láttunk, ez teszi lehetővé, hogy a mobilok lapos testében jóval több lencse elférjen, és nagyobb legyen a zoom tartománya. A Samsung egészen jól összerakta ezt a kamerát, a vegyesen optikai és digitális hibrid zoomban egészen 100-szoros nagyításig elmehetünk.

Hogy ennek milyen gyakorlati haszna lesz a hétköznapokon, azzal kapcsolatban vannak kétségeink, mert a bemutatón profi állványra rögzített készülék képe teljes nagyításnál már úgy remegett, mintha ráznánk. A végeredmény viszont elég meggyőző, főleg ha azt is számításba vesszük, hogy téli zord időben, délutáni szürkületben, egy ablakon át fotózam le az alábbi távoli templomtornyot. Az állvány valószínűleg a nyári napsütésben is fontos kellék lesz, de nagyon várom, hogy kiderüljön, mire képes ez a lencse. Kukkolóknak ideális eszköz, az biztos.

9 Látja azt a templomtornyot a háromszögben? Na ugye! És ha zoomolunk kicsit, akkor le tudja olvasni, hogy mennyit mutat az óra? Ezt tudja a 100-szoros nagyítás szürke időben, esőben, vizes ablakon át. Galéria: Samsung Galaxy S20 sorozat (Fotó: Tóth Balázs / Index)

Ötletes újítás a kamerában a Single Take nevű eszköz, amit nyugodtan hívhatunk részeg módnak is, hiszen abból áll, hogy elindítjuk a felvételt, összevissza mozgatjuk a telefont magunk előtt, mintha totálisan elvesztettük volna a mozgáskontrollt, és az S20 nemcsak a videót menti el nekünk, hanem eközben automatikusan kiválaszt olyan képeket, amiket használhatónak tart.

A fotókat a bemutatón nem volt szabad kimásolni a készülékről, de az alábbi felvétel jól mutatja, hogy hadonászás közben mire képes a gépi intelligencia. Elmentett nekem egy nagyjából tökéletesen megkomponált tárgyfotót az asztalon heverő másik készülékről, készített fotókat a teremben kóricáló emberekről, lejjebb gördítve volt belőlük fekete-fehér verziót is, és még egy pár másodperces, Insta-sztorinak való videót is létrehozott. Most biztosan elmorzsoltak egy boldog könnycseppet a szólóban nyomuló lifestyle influenszerek, hogy végre nyugodtan szürcsölgethetik a koktélokat, úgy is lesz megosztható tartalom.

9 Galéria: Samsung Galaxy S20 sorozat Fotó: Tóth Balázs / Index

Azt mondtam már, hogy 8K-ban tud videózni?

Mivel a Samsung elsőként dobott piacra 8K tévéket, annyira azért nem volt meglepő, hogy piacra dob idén egy 8K-ban rögzítő telefont. A Galaxy mindegyike képes erre, ám nem mindegyik szenzorukkal! Az S20 és S20 Plus a 64 megapixeles érzékelőjével, míg az S20 Ultra a 108 megapixelessel rögzíti a 33 megapixeles képkockákból álló mozgóképeket. A bemutatón látottak alapján elég jó minőségűek ezek a videók, az S20-akban van elég erő, hogy megfelelő sebességgel, jó képkocka per másodperces sebességgel rögzítsék a látottakat.

Közös még a telefonokban, hogy mindegyikből lesz 5G változat, illetve az Ultrából csak ilyen készül, csak a másik kettőből kerülnek a boltokba 4G-s verziók. A telefonok támogatják az 5G-nek azt a változatát is (NSA), amelyik még a 4G infrastruktúrára épül, és azt is, amelyik már teljes mértékben 5G (SA), ami azért fontos, mert az utóbbiak várhatóan idén megjelennek, ahogy a szolgáltatók modernizálják a hálózati magban lévő berendezéseiket. Azoknak sem kell egy ideig aggódniuk, akik majd 4G-s modellt vesznek, mert ezen a technológián is 2 gigabit per másodperc a letöltési sebesség elméleti maximuma, és a hazai szolgáltatók várhatóan még jó ideig meg sem közelítik ezt.

Mindhárom telefon víz- és porálló, ahogyan azt az S sorozatban megszokhattuk, az ujjlenyomat-leolvasó szenzor a kijelzőbe van beépítve, és brutális aksival vannak felszerelve. És persze az induló áruk is bődületesen magas, mint mindig.

S20 S20 Plus 4G S20 Ultra 5G Ár 325 ezer forint 359 ezer forint (5G: 395 ezer ) 484 ezer forint Méret 151,7×69,1 ×7,9 mm

163 gramm 161,9 ×73,7 ×7,8 mm

186 gramm 166,9 ×76 ×8,8 mm

175 gramm Kijelző 6,2 col, QHD+, HDR10+ 6,7 col, QHD+, HDR10+ 6,9 col, QHD+, HDR10+

Hátsó kamera 1. 12 MP f/2.2

szélesebb látószögű 12 MP f/2.2

szélesebb látószögű 12 MP f/2.2

szélesebb látószögű

Hátsó kamera 2. 12 MP széles látószögű

f/1.8 12 MP széles látószögű

f/1.8 108 MP széles látószögű

f/1.8

autofókusz Hátsó kamera 3. 64 MP telefotós f/2.0 64 MP telefotós f/2.0 48 MP telefotós, f/3.5

100-szoros zoom

Első kamera 1. 10 MP

autofókusz f/2.2 10 MP

autofókusz f/2.2 40 MP

autofókusz f/2.2 Memória / tárhely 8 GB / 128 GB

12 GB / 128 GB

microSD max. 1 TB 8 GB / 128 GB 12 GB / 128 GB

12 GB / 512 GB

microSD max. 1 TB 12 GB / 128 GB

12 GB / 512 GB

16 GB / 512 GB

microSD max. 1 TB Aksi 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Töltés más eszköz vezeték nélküli töltése, gyors vezeték nélküli töltés 2.0 más eszköz vezeték nélküli töltése, gyors vezeték nélküli töltés 2.0 más eszköz vezeték nélküli töltése, gyors vezeték nélküli töltés 2.0 Processzor Snapdragon 865

8 magos

7 nanométeres Snapdragon 865

8 magos

7 nanométeres Snapdragon 865

8 magos

7 nanométeres Hálózat akár 2 Gbps 4G akár 2 Gbps 4G akár 2 Gbps 4G

(Borítókép: Tóth Balázs / Index)