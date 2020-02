Mi kerül egy elektromos fogkefén 100 ezer forintba?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A globális szájhigiéniás piac forgalmát 2017-ben 28 milliárd dollárra becsülték, és úgy számolják, hogy 2025-re 41 milliárd dolláros piac lesz. Itthon is sorra tűnnek fel az egyre több funkcióval rendelkező és ezzel együtt egyre drágább elektromos fogkefék. A kínálat pár ezer forintnál indul, és bőven 100 ezer felett ér véget. Az otthoni fogfehérítés is egyre népszerűbb, ahogy az otthoni szájzuhany is, de az UV-s fogkefe-fertőtlenítő is simán elérhető egy átlagos drogériában. Vagyis tényleg úgy tűnik, hogy az emberek hajlandóak és szeretnének többet is költeni a szájhigiéniára. Az Extreme Digitaltól kapott adatok szerint a hazai piacon növekedik a kereslet az elektromos fogkefékre,

a vásárlók átlagosan 35 ezer forintot költenek egy ilyen eszközre.

A Las Vegas-i CES konferencián meglepően sok cég állt elő az új ötleteivel, már ami a fogmosást vagy a szájhigiéniát illeti. Volt olyan kütyü, ami rádiófrekvenciákkal tapogatta le a fog felszínét, olyan, ami optikai szenzorokkal kereste a lepedéket de olyan is, ami mesterséges intelligenciával megtámogatva jelezte, hogy megfelelően mossa-e a falhasználó a fogát. És persze számtalan olyan megoldás, ahol a speciális fogkefével úgy lehetett fogat mosni, mintha egy videojátékban próbálná az ember elpusztítani a szuvasító szörnyeket.

A leggyakrabban vásárolt szájápolási eszköztől vagyis a fogkefétől a trendek szerint már nem csak azt várjuk, hogy manuális erővel segítsen megtisztítani a fogakat - a technológiai újításoktól a felhasználók azt remélik, hogy fehérebb lesz a foguk, és összességében egészségesebbek lesznek.

A Rutgers Egyetem pszichológusa szerint ebben jelentős szerepe van a közösségi oldalaknak, hiszen hiába léteznek szépítő filterek a fotókhoz, a rossz vagy hiányzó fogazatot még egyik sem tudja pótolni.

A fogfehérítés keresőszó majdnem kétmillió találatot hoz Instagramon, és több ezer olyan videó van Youtube-on, ami azt mutatja be, hogyan kell fogat mosni. Meg se lehet becsülni, hányszor több szájápolási termék közül lehet választani most mint mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt. Elég csak abba belegondolni, hogy néhány éve a fogselymek piaca milyen elhanyagolhatóan meglehetősen kicsi volt, most meg online teszteket lehet olvasni arról, hogy melyik a legjobb, és a drogériákban sem két termék közül lehet választani a legalsó polcról.

Már megjelent az első olyan cég is, ami első hallásra olyan, mintha valami fogászati MLM-lánc lenne, de a Burst igyekszik leszögezni, hogy ők csak kölcsönvették azokat az elemeket, amik a direkt értékesítést végző cégek gyakorlatából tetszik nekik. Vannak itt is tanácsadók, akiktől közvetlenül lehet vásárolni kedvezménnyel szonikus fogkefét és fehérítő tapaszt, de nem kell az embernek maga alá embereket toboroznia, hogy részesüljön az ő eladásukból. Persze megteheti, és ebben az esetben jár is a plusz pénz, csak ezt az egészet egy játékosabb modellben teszik, ez különbözteti meg őket az MLM-cégektől. Mármint szerintük.

A szuvas fog a világon mindenhol népbetegség

A szájhigiénés termékek iránt azért is nagyobb a kereslet, mert rettentően sok embert érint. Nem csak itthon; az egész világban nem találni olyan országot, ahol az emberek jelentős többségének ne lenne legalább egy szuvas foga mire betölti a 35 évet.

A fő probléma az, hogy minél alacsonyabb jövedelmű emberekről beszélünk, annál nagyobb anyagi terhet ró rájuk a megelőzés és a kezelés.

Szintén az egész világot érintő jelenség, hogy a fogászati kezelésekhez sokkal kisebb arányban férnek hozzá az emberek mint amikor más betegségekről van szó. Hiába a legkorszerűbb technológiák alkalmazása az új termékekben, a statisztikák nem lesznek robbanásszerűen jobbak, a megoldást erre a kérdésre nem egy mesterséges intelligenciával megtámogatott fogkefe és egy hozzá kapcsolható okostelefonos applikáció hozza majd.

A szájhigiénia nem csak azért fontos, hogy az emberek jól mutassanak a tinderes és facebookos profilképeken és magabiztosak legyenek, sokkal inkább amiatt, mert a száj egészsége kihat az egész testre. A táplálkozási rendellenességektől kezdve, különféle fertőzések, szív-és érrendszeri betegségek vagy éppen a cukorbetegség jeleit is megmutathatják.

Prof. Dr. Nagy Katalin, a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy a fogazati megbetegedések, azon belül is elsősorban a fogágy bakteriális megbetegedései nagyon komoly hatással vannak egyes gócbetegségekre, szívet és keringést érintő megbetegedésekre, de a kutatások szerint a még koraszülés esélyét is növelhetik. Az a baktériumflóra, ami a nem megfelelően tisztított fogágyban marad, az egész szervezet különböző helyein gyulladásokat okozhat és megbetegedésekhez vezethet.

Hagyományos vagy elektromos fogkefe?

Magyar vonatkozásban a 2016. márciusi Fogorvosi szemle foglalkozott először komolyabban a kérdéssel, és az eredmények szerint az elektromos eszközök legalább olyan hatékonyak mint a kéziek. De az elektromos eszközöknél sem mindegy, milyet vesz valaki: a kutatás szerint az oszcilláló-pulzáló, a szonikus vagy az ultraszonikus elven működő fogkefék hatékonyabban távolítják el a lepedéket. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a felhasznált tanulmányok közül több is részrehajló volt, így csak statisztikailag lehet azt mondani, hogy ezek hatékonyabbak, az állítás klinikai relevanciáját nem sikerült bizonyítani. Inkább az egyedi technika az, aminek javításával növelni lehet a hatékonyságot.

Megfelelően instruált és motivált pácienseknél az elektromos fogkefe előnye megszűnik, ami megerősíti az egyénre szabott szájhigiénés oktatás jelentőségét.

A Cochrane is végzett erről kutatást 2014-ben, az akkor elemzett kutatások többségében az oszcilláló elektromos fogkefék hatékonyságát hasonlították össze a kézi fogkefe használatával. Ők arra jutottak, hogy a lepedékeltávolításban 11 százalékkal, három hónap használat után 21 százalékkal, az ínygyulladás megelőzésében pedig 6 százalékkal (hosszabb távon 11 százalékkal) hatékonyabbak az elektromos fogkefék.

Mindkét kutatás kiemeli, hogy igazán hosszú távú klinikai eredményeket nem tudnak felmutatni, azaz nincs olyan adat, amiből kiderülne, hogy egy, vagy akár több év adatait elemezve van-e különbség a felhasználók fogorvosi leleteiben. Ezt egy 2019-ben megjelent német kutatás próbálta megfejteni, akik 2819 páciens adatait elemezték 11 éven keresztül, és arra jutottak, hogy az elektromos fogkefét használóknál csökken a paradontális betegség kialakulásának esélye, összességében egészségesebb volt az ínyük, és 19 százalékkal több fogat sikerült megtartaniuk, mint azoknak, akik hagyományos fogkefét használtak. Ebből sokan azt a következtetést vonnák le, hogy az elektromos fogkefék hatékonyabbak, de persze ott van az a jelenség is, hogy tipikusan az ruház be elektromos fogkefére, aki jobban odafigyel a fogmosásra.

A szakemberek azt mondják, hogy

ezek az eredmények azt igazolják, hogy aki jól mossa a fogát, rendszeresen jár ellenőrzésre, és a fogorvosával együtt javítanak a fogmosási technikáján, annak tulajdonképpen mindegy, hogy hagyományos vagy elektromos fogkefét használ-e.

2017-ben a PLOS-ban egy olyan kutatás jelent meg, ami azt vizsgálta, hogy az elektromos fogkefék mennyire teszik tönkre a fogzománcot. Ehhez mintákat vettek a dentinből, és olyan tesztelésnek tették ki, ami nyolc és fél évnyi elektromos fogkefés fogmosással egyenlő. A tanulmány szerint a szonikus elektromos fogkefék ártanak a legtöbbet, utána jönnek az oszcilláló elektromos fogkefék, majd a manuális, amik közül a hullámos sörtéjű okozza a legkevesebb problémát. Egy 2013-as tanulmány ezzel szemben arra az eredményre jutott, hogy nagyjából hasonló az elektromos és a manuális fogkefék zománcroncsoló hatása - azzal a különbséggel, hogy a manuális nagyobb kárt tesz a már eleve roncsolódott fogzománcban. Eleve esélyes, hogy a manuális fogkefét sokkal erősebben nyomják rá az emberek a fogukra, azt azonban nem tudni, hogy ez azért van-e, mert az elektromos fogkefék általában jeleznek, ha túlságosan nagy erőt fejt ki velük valaki. Vagyis lényegében itt is attól függ minden, hogy helyes fogmosási technikát alkalmaz-e az ember.

Prof. Dr. Nagy Katalin szintén a megfelelő technikát emelte ki.

Egy közepes keménységű, jó minőségű kézi fogkefe jó technikával és odafigyeléssel tudja pótolni az elektromos vagy okos fogkeféket.

Egy pár száz forintos, vagyis nem a legolcsóbb, jó minőségű fogkeféknek olyan sörtéje van, amivel bizonyítottan tökéletes eredményt lehet elérni, ha valaki megfelelően használja.

Mit tudnak az okos fogkefék?

Összességében a fogmosás alatt a legfontosabb tényezők, hogy megfelelő ideig tartson, jó legyen a technika, például ne csináljuk túl erőszakosan, és hogy ne hagyjunk ki egy pontot sem. Ebben az okos fogkefék - állítólag - kiemelkedően jók, igaz, az áruk is százezer forint körül mozog. Fogkefét párszáz forinttól lehet kapni, elemes elektromos fogkefét is be lehet szerezni már 1500 forint magasságában is. Nagyon nagy a szórás, kérdés, hogy megéri-e a több tízezer, vagy akár százezer forintos befektetés a fogaink egészségébe.

Ahogyan aktivitásmérő okosóra nélkül is nagyjából tudja az ember, hogy egész nap a munkahelyén ült, vagy annyit gyalogolt, hogy leszakad a lába, úgy okosfogkefe nélkül is egyértelmű, hogy aznap háromszor mosott fogat vagy egyszer sem. A legolcsóbb elektromos fogkefék is jeleznek, ha túl erősen vagy nem megfelelő ideig mossa a fogát az ember, de valójában minimális összegbe kerül a homokóra is, ami megmutatja, meddig kell sikálni. Ezért még nem feltétlenül érdemes hatszámjegyű összeget bedobni egy fogkefére. De akkor mivel tud többet?

Az Oral-B okos fogkeféje ugyanolyan elemzést készít a fogmosásokból, mint egy aktivitásmérő a mozgásból, azaz a telefonon mutatja, hogy elegendő ideig mosta-e, a fogsor mekkora felületét sikerült elérnie, és mennyire hatékonyan mosta meg a fogak elülső és hátsó részét. Ez már olyan információ, ami tartogathat meglepetéseket a felhasználó számára. A Colgate CES-en bemutatott eszköze is hasonló: optikai szenzorokkal térképezi fel a lepedéket, a telefonos alkalmazás megmutatja azt is, hogy melyek azok a helyek, amik kimaradtak a fogmosásból, és hol van még lepedék. Mindkét eszköz nyele fénnyel jelzi, ha még tovább kellene ügyködni a területen, amit éppen próbál sikálni, ezért ha nem a telefonját szeretné nézni fogmosás közben is, érdemes tükörben nyomon követni a műveletet. De ha már a tükör előtt áll az ember, tulajdonképpen annak segítségével is megvizsgálhatja, hogy a szája minden részét sikerült-e kisikálnia. Talán nem lesz olyan pontos az eredmény, mint ahogyan azt az okos fogkefe felméri, de egy olcsóbb változat és több odafigyelés is sokat segíthet, hogy javuljon a fogmosás minősége.

Az emberek jelentős része vagy reggel kávéivás előtt, vagy utána, a kávé hatását várva mosnak fogat, és közben azon gondolkoznak, hogy mit fognak aznap csinálni, vagyis nem figyelnek oda, a technikára. Aki tényleg fegyelmezett, és lefekvés előtt is megmossa a fogát, sokszor szintén kapkod, nem odafigyelve mos fogat. Nekik segítség lehet az őket trenírozó fogkefe, ami gyakorlatilag a mi lustaságunkat vagy oda nem figyelésünket helyettesíti

Ha valaki úgy gondolja, inkább megpróbál ehelyett önfegyelmet gyakorolni, annak érdemes felkeresni egy szakembert, aki megtanítja rendesen fogat mosni. - tette hozzá Prof. Dr. Nagy Katalin.

Mit kell keresni?

A szakemberek szerint a választásnál olyan tényezőket is figyelembe kell venni mint az életkor vagy az egészségi állapot.

Idősebb embereknek vagy gyerekeknek jobb lehet az elektromos fogkefe. Ennek oka az, hogy idősebb korban azok a motoros funkciók, amelyek a fogmosás helyes feltételeit megteremtik, például a kéz finom mozdulatai, hiányoznak, sérülnek vagy egyáltalán nincsenek meg, ezt helyettesíti az elektromos fogkefék mozgása. Az is előfordul, hogy a figyelem lankad idősebb korban, de fontos érv az elektromos fogkefe mellett az is, hogy nagyobb a markolata, ami könnyebbé teszi a fogást az idősebbeknek.

Akár manuális, akár elektromos fogkefét választ az ember, a kutatások szerint a hullámos sörte hatékonyabban távolítja el a lepedéket.

Közepes sörtéjű fogkefét érdemes választani - mondta a fogorvosok szövetségének elnöke: a puha nem elég hatékony, leginkább műtétek után szokták ajánlani a pácienseknek, amikor az ínyre igazán vigyázni kell. A közepes sörtéjű fogkefe biztosítja a hatékony lepedékeltávolítást, és nem tesz kárt az ínyben és a fognyakban sem. A puha fogkefék lehet, hogy kényelmesebbek vagy kellemesebbek, mikor az ínyhez érnek, de nem olyan hatásosak.

Az időzítő hasznos lehet, mert átlagosan csak 45 másodpercig mosnak fogat az emberek az ideális két perc helyett. Hogy ezt az időzítőt a telefonon, konyhai időmérő képében vagy a fogkefébe építve, fél perces időközöket jelezve használja valaki, az már egyéni preferencia kérdése.

Ha hajlamos teljes testtel, minden erejét bevetve, feszültséglevezetésre használni a fogmosást, érdemes olyan fogkefét választani, ami jelez, vagy legalábbis leállítja a sörtéket ha túl erősen nyomja a fogára.

A gyerekeknek még egyszerűbbé teheti a fogmosást az olyan elektromos fogkefe, ami játékossá teszi a fogmosást egy alkalmazás segítségével. Ez persze a drágább verzió, de sokak szerint a gyerekeket már az is lenyűgözi, ha két percig zenél vagy világít a fogkefe, és ezeket már jóval olcsóbban be lehet szerezni.

Fogszabályzót viselőknek még speciálisabb fogtisztítási szabályokat kell betartaniuk. Ezek jelentős része az általános fogtisztításnál is javasolt, vagyis aki fogszabályzót visel, annak az alapos és speciális tisztítás mellett nem szabad megfeledkezni a fogselyem és a fogköz tisztító kefe használatáról.

Nagy divat a fogfehérítés, de a szakember szerint óvatosan kell vele bánni. A legfontosabb, hogy fehérítés előtt mindenképpen ki kell kérni fogorvos véleményét, hogy egyáltalán alkalmas-e a fogsor a kezelésre, és lényeges, hogy szakember végezze. Kis koncentrációjú, inkább többszöri kezelés javasolt, mint az egyszeri, amit akár otthon is el tud végezni valaki, ha előtte minden részletet leegyeztetett a szakemberrel. A rosszul elvégzett fogfehérítés károsíthatja a fogzománcot.

Fontos szempont lehet, hogy a hagyományos fogkefék többsége olyan műanyagból készül, ami nem bomlik le. Ez alól az elektromos fogkefék fejei sem kivételek, viszont megnyugtathat a tudat, hogy azok legalább kisebbek. Egyre több gyártó jön rá, hogy ezen változtatni kellene, így megjelentek már a cserélhető fejű és a környezettudatos manuális fogkefék, amik még kevesebb nem lebomló szemetet jelentenek, mint az elektromos fogkefék eldobható fejei.

A helyes technika

Paulo Camargo, a UCLA Fogászati tanszékének a vezetője azt mondja, hogy a helyes fogmosás technikája manuális és elektromos fogkefével is elérhető.

A legfontosabb a helyes szög, mert a legtöbb ember a fogkefét 90 fokos szögben tartja, ami a fogakat tisztítja ugyan, de a sörték nem jutnak az ínyvonal alá, pedig a fogágyban érzik magukat a legjobban a baktériumok. Így az az ideális, ha 45 fokos szögben tartja a fogkefét és ügyel arra, hogy a fogágyat is kellőképpen tisztítsa.

Egyszerre két fogra érdemes koncentrálni. Ha manuális fogkefét használ, akkor is egyszerre két fogat tisztítson meg elöl és hátul, de elektromos fogkefénél is egyszerre két fogra helyezze, és hagyja hogy a fej dolgozzon.

Mindenképpen győződjön meg arról, hogy a fog teljes felületét elérik a sörték. Sokszor kimarad a fogak hátulsó részének az alja vagy a fogak szélei.

Nem tesz jót a fognak, ha nagyon rányomja a fogkefét. Camargo szerint erre az a trükk, hogy ne a markába fogja a fogkefét, hanem csak két ujjal tartsa. A túlságosan agresszív fogmosásnak olyan jelei vannak mint a fogínyvérzés vagy irritált íny, érzékeny fog és a kiesett fogkefesörték.

Rendszeresen cserélni kell a hagyományos fogkefét és az elektromos fogkefe fejét is. Amint a sörték elvesztik az eredeti formájukat, cserélni kell, ugyanis ekkor már nem hatékony.

A helyes fogmosási technika elsajátításában a Youtube-videókon kívül (inkább: helyett) fogorvosok és dentálhigiénikusok tudnak segíteni. Más országokban bevett szokás, hogy a dentálhigiéniai szakember tanítja meg az embereket a fogkefe használatára és felvilágosítja a pácienst, hogy egy bakteriális megbetegedés vagy fogágybetegség milyen hatással lehet az egészségére, és hogyan tudja ezt megelőzni. Félévente érdemes őket felkeresni, hogy azokat a területeket, amelyeket nem tud a páciens megtisztítani, elérni, vagy nem biztos a technikájában, a dentálhigiénikus szakember ellássa.

A szakemberek szerint

a fogkefés tisztítás önmagában nem elegendő, szükséges a fogköztisztító kefe és a fogselyem használata is,

de ezeket óvatosan, az ínyt nem felsértve kell használni, hiszen ezek a fogközökben maradt ételmaradékok és lepedék eltávolítására szolgálnak, amiket sem a kézi, sem az elektromos fogkefe nem tud eltávolítani - mondja Prof. Dr. Nagy Katalin.

(Borítókép: Száradó fogkefék az 1909. számú Prohászka Ottokár Cserkész Csapat táborában Pusztavámon 2013. július 8-án. / Fotó: Bruzák Noémi / MTI)