Jennifer Warner természetfotós eredetileg fókákat ment ki fotózni a partra, amikor észrevette, hogy két fiatal sirály egy darab műanyaggal játszik, írja a Gizmodo. Lőtt is pár képet a viháncoló madarakról, de csak akkor érte az igazi meglepetés, amikor belenagyított a képbe.

Mielőtt rájöttem volna, hogy mi is volt az a darab műanyag, borzasztó ideges voltam, ugyanis a műanyagszennyezés egy nagyon súlyos probléma, és én, mint a természet megőrzése mellett elkötelezett fotós, pont az emberiség a környezetre gyakorolt hatását dokumentálom. De amikor rájöttem, mivel játszanak – bár még mindig dühös voltam – azért be kellett látnom, hogy vicces is a dolog