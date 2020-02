Az első vírusgazdát keresik az olasz hatóságok

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Miután Olaszország két északi régiójában egyetlen hétvége alatt háromról több mint kétszázra ugrott a megerősített koronavírusos megbetegedések száma, az olasz egészségügyi hatóságok járványügyi szakemberei most arra koncentrálnak, hogy megtalálják a Lombardia és Veneto régiók járványgócaiban azt a beteget, akik először hurcolta be az országba a kínai koronavírust.

A Worldometers hivatalos forrásokból származó, összesített adatai szerint világszerte csaknem 80 000 koronavírusos esetet tartanak számon. A gyógyultnak nyilvánított esetek száma több mint 25 000, míg a halálos áldozatok száma több mint 2600 – ami 9 százalékos halálozási rátát jelent (a lezárt esetek számára vetítve). Az új vírusos járvány elsősorban Kínában terjed (több mint 77 100 nyilvántartott esettel), Kínán kívül Japánban (840 eset) és Dél-Koreában (833 eset) vannak nagy számban betegek, Ázsián kívül az olasz helyzet a legsúlyosabb.

Az érintett észak-olasz régiókban a hétvégén komoly vészhelyzeti intézkedéseket vezettek be, tíz járásban betiltották a nyilvános eseményeket, sőt a szűkebb körű családi, baráti összejöveteleket is, bezártak a közintézmények, az iskolák, a múzeumok, korlátozzák a közlekedést, karantén és megfigyelés alatt vannak a fertőzöttséggel gyanúsítható emberek. Azokat, akik a járványtól érintett országokból érkeztek haza, felszólították, hogy maradjanak otthon a lappangási idő leteltéig. A szomszédos országok is készülnek a helyzet kezelésére, az osztrák hatóságok várhatóan hétfőn döntenek a határellenőrzés szigorításáról. Időközben Szicíliában a járvány miatt aggódó hatóságok vesztegzár alá helyezték az Ocean Viking nevű mentőhajót, aminek fedélzetén 274 tengerből mentett menekült tartózkodik.

Az olasz járványhelyzet hirtelen súlyossá válása miatt az olasz futballbajnokságot is érinti: topligás meccseket töröltek Lombardia és Veneto régiókban. Lombardia – és a divatvilág egyik – központjában, Milánóban az aktuális divathét vasárnapi zárórendezvényét zárt ajtók mögött, közönség nélkül tartják meg, közölte a két nagy olasz divatház, a Giorgio Armani és a Laura Biagiotti a CNN-nel. Veneto régió központjában, Velencében felfüggesztették a rendszerint tömegeket vonzó hagyományos karnevált, attól tartva, hogy a városban számon tartott 25 fertőzéses esetszám megugrik.

Angelo Borrelli, az olasz polgári védelem vezetője hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 5 halálos áldozatról és 219 fertőzöttről tudnak jelenleg a hatóságok, a legtöbben – 167-en – Lombardiában kerültek kórházba a vírusfertőzés miatt. Borrelli azt is közölte, hogy igyekeznek megtalálni azt a "zéró páciensként" emlegetett embert, akinek közvetítésével először bukkant fel a vírus Olaszországban. Amíg ő nincs meg, nehéz előre jelezni a járvány várható alakulását.

A "zéró-páciens" megtalálása leginkább Kína esetében fontos a járvány megfékezése szempontjából, az elsőként megfertőződött ember genetikai vizsgálata hozzásegítheti ugyanis a kutatókat a vírus ellenszerének kidolgozásához. A kínai zéró-beteg azonosítása körül még mindig vannak bizonytalanságok, a kínai hatóságok nemrég azt jelentették be, hogy december 31-én került kórházba az első koronavírusos fertőzött, de egy friss tanulmány szerint jóval korábban, már december 1-jén regisztráltak az orvosok ilyen beteget.

Olaszország esetében a zéró-páciens (vagy páciensek) megtalálása elsősorban nem a tudományos kutatás, sokkal inkább a kialakult járványhelyzet kezelése szempontjából lehet fontos. Ha ugyanis sikerült feltérképezni a vírus országba kerülését, a fertőzöttek mozgását, hogy hol, hány embernek adhatták tovább a koronavírust, azzal célzottabban és hatékonyabban lehet hatósági intézkedéseket foganatosítani.

(CNN/BBC)