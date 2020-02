A mobilok elérték a használható méret végső határát

Böszme nagy mobil a Samsung Galaxy S20 Ultra: 6,9 hüvelykes képátlóval tölti ki a tenyerünket, és jó volna, ha itt végre megállna a telefonok növekedése. Pár technológiai ugrás miatt lett ekkora: megérkezett az 5G, amihez jó sok antenna és aksi kell, de készíthetünk a 8K videókat és 108 megapixeles fotókat is vele. Bár egyelőre nem olyan csúcsminőségben, mint amit egy 8K tévén szívesen visszanéznénk.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kiváló receptet talált a Samsung arra, hogy egyszerre hódítsa meg a konzervatív mobilozókat és az újdonságokra nyitott videojátékosokat, a Galaxy S20-as sorozat alaptulajdonságai mindkét csoportnak tetszeni fognak.

Kétszeresére gyorsult a képfrissítés.

Van benne 5G.

Brutális a hardver.

Kicsit olyan ez, mintha egybegyúrtak volna egy irodai és egy gaming laptopot, megtartva a Galaxy S sorozat letisztult és futurisztikus formavilágát, ami ma már nem igazán mondható kuriózumnak, olyan sok rivális lemásolta. Még ezzel együtt is szép, ha ez számít bármit is, mert akinek van egy csöppnyi esze, az úgyis vastag tokba rejti a 350-500 ezer forintos eszközöket, és nem fog látszani belőlük semmi. Maximum a kamerák, de azokat később részletezzük.

Pixelkergetés biturbó

A képfrissítés felgyorsításától már a menü lapozgatása is egészen újszerű élmény lett, gördítés közben jól olvashatók maradnak a feliratok, vagyis könnyebben megtaláljuk, amit keresünk. Ezt nyugodtan kikapcsolva hagyhatjuk, ha fontosabb az energiatakarékos üzemmód, de gyaníthatóan nem ezen fog múlni, hogy bírja-e a mobil a nap végéig. Az S20-akban megtalálható 4000-5000 mAh-s aksikkal nem igazán kell tartani a nap közben lemerüléstől.

Más a helyzet a manapság népszerű sokszereplős online játékokban, mint a Fortnite, a PUBG, a Black Desert vagy a Tales of Wind, amelyekben kötelező a a jó képfrissítés, hogy élvezhető legyen a küzdelem. De ez még nem minden! A Samsung mellé tett egy 240 Hz-es mintavételezést is, ami kizárólag játékokban aktiválódik, és azt eredményezi, hogy a Galaxy S20 pontosabban követi az ujjmozdulatainkat, így többször találnak a kardcsapások és lövések.

A hálózati szakaszon az 5G biztosítja majd az alacsony válaszidőt, valamikor a jövőben, mert még mindig tart a hazai frekvencia-árverés, és ha ezen túljutunk, akkor is hátra lesz a mobilhálózatok központi berendezéseinek cseréje és az országos 5G hálózat kiépítése. Ez persze nem húzódhat a végtelenségig, 2021 elejére bőven készen lehet minden, szóval aki úgy érzi, hogy ki tudja majd használni a 5G előnyeit, nyugodtan válasszon már most ilyen modellt.

Szerencsére e tekintetben az S20-ak jövőbiztosak, többféle hálózati szabványt támogatnak: a részben még 4G-s és a teljesen 5G-s hálózatokat is, működnek alacsonyabb 6 Ghz alatti frekvenciákon és a magasabb, milliméteres hullámhosszon is.

Az megint más kérdés, hogy a videojátékokon kívül nem jut eszünkbe egyetlen olyan népszerű alkalmazás sem, amely mobilon fut, létfontosságú hozzá a jó válaszidő, és a hazai mobilozók több ezer fős tömegei használnák. A sebesség is fontos lehet, de a 4G egészen 2 Gbps-ig elvihető, szóval még jó ideig nem tűnik életbevágónak az 5G.

Instant erő

Na de térjünk vissza a Samsung receptjéhez, amelyben a harmadik összetevő a bika hardver.

Bőven vannak tartalékok a nyolcmagos csipben

A magok nagy része 2 Ghz körüli órajelen ketyeg, amivel már bőven a számítógépek szintjén járunk. Az appok és a játékok villámgyorsan betöltődtek, és a memóriával is bőségesen bánt a Samsung, a csúcsmodell Ultrában már 16 GB RAM van, de a legegyszerűbb 4G-s modellekbe is legalább 8 GB került, ami az eddigi tapasztalataink alapján bőségesen elegendő.

A megnövekedett teljesítmény akkor volt a leginkább érezhető, amikor Dex módba kapcsoltam, és valóban számítógépként használtam a mobilt - a külső full HD kijelzőn is őrült sebességgel történt minden.

Mint a cikk elején is írtuk, a legjobban felszerelt Galaxy S20 Ultra gigantikus lett, és felmerül a kérdés, hogy ez még valóban telefon-e. Sokkal pontosabban leírja a helyzetet, ha multimédiás zsebkonzolnak nevezzük, amivel egyébként telefonálni is lehet. Az átlagos testelépítésű emberek, akik nem akarják magukat szívatni egy óriástelefonnal, megmaradhatnak a legegyszerűbb S20 mellett, az a 6,2 hüvelykes a kijelző ellenére is teljesen kezelhető méretű maradt. Az S20+ képátlója már 6,7 hüvelykre nyúlt.

Elérhettük a használható mérettartomány fölső határát

Mivel a telefonoknak védőtokban is használhatónak kell maradniuk, a mostani vékonyka kávából már csak tizedmillimétereket lehet lefaragni, ebben a hagyományos formában valószínűleg nem érjük el a 7 hüvelykes képátlót.

Rutinos szervező

Szoftverben jó néhány olyan újítást is bevezetett a Samsung, amivel a hétköznapi használatot könnyíti meg. Az mondjuk tökéletesen érthető, hogy a Google Duo videotelefonját felkapták, hiszen elemi üzleti érdekük olyan szolgáltatást népszerűsíteni, amivel a Google-től elzárt Huawei-jel kitolhatnak. Persze a Samsung ezt egy szóval sem említi, és inkább azt domborítja ki, hogy a Google Duo-val remek full HD minőségben videotelefonálhatunk, és nem kell hozzá külön appot megnyitni, hiszen az ismerőseinket a telefonszámuk alapján azonosítja, ami úgyis megtalálható a négyjegyek közt.

A Bixby rutinok, amelyekkel a rendszeresen ismétlődő eseményekhez tudjuk igazítani a telefon működését, már Spotify műsorlistákat is kezel. Az még rendben volt, hogy minden este a töltőre dugott telefon automatikusan némítsa le magát, vagy munkába menet a zenelejátszó ikonja kerüljön a lezárt kijelzőre, de a Samsung most átlépett egy határt. Miért lenne jó minden áldott reggel ugyanazokkal a dalokkal elindulni a munkába?

Nem az Időtlen időkig című vígjátékban élünk!

A Bixby rutinok az Android 10 rendszernek és a OneUI 2.1 kezelőfelületnek hála jól kombinálhatók a kifinomult Digitális jólét alrendszerrel, aminek semmi köze nincs a magyar kormányzati programhoz, a telefon bizergálásával eltöltött időnk menedzselésében segít. Megadhatjuk, hogy amikor a munkára vagy a szórakozásra szeretnénk fókuszálni, mely szűk applista legyen elérhető, minden más zavaró tényezőt kizárva, korlátozhatjuk az egyes appok napi használatát, és itt követhetjük figyelemmel a gyermekeink tevékenységét.

Izgalmas újítás még a zenemegosztás funkció, amivel az S20 egyfajta bluetooth központtá válik, és megszűnik az állandósult párosítási nyűg, mert ha ez aktív, akkor a haverok telefonját nem kell közvetlenül összekötni a saját bluetooth hangszórónkkal.

Az S20 automatikusan továbbítja az általuk leadott zenét

Mennyivel egyszerűbb úgy egy házibuli, ha nálunk marad az irányítás, de mások is küldhetnek zenéket, és ehhez nem kell feloldani a telefonunkat, vagy összevissza csatlakoztatni a vendégek mobiljait a hangrendszerhez.

Tisztul a kép

Nagy újdonságot nem árulunk el azzal, hogy az S20-ak megint a képalkotásban újítottak nagyot:

van 8K videó

óriási felbontású képek

AI alapú automata fotózás

Kevesebb módot találunk a kamera app felületén, a fényképezés és videózás mellett csak az Okos felvétel menüpont árválkodik ott, a többi kihelyezték egy almenübe. Ügyes húzás volt, hogy a kiterjesztett valósághoz tartozó eszközök saját appot kaptak AR-zóna néven, mert így nemcsak a fényképező zsúfoltsága csökkent, de felfedezhetőbbé váltak ezek a látványos és szórakoztató újdonságok.

Ha az Ultrával 108 megapixeles fényképet szeretnénk, azt a képarány kiválasztásánál tudjuk megadni, és ebben az esetben mindenképpen 4:3-as fotó készül. Az S20 és az S20+ legnagyobb felbontása 64 megapixel, ezt ugyanúgy kell előcsalogatni. Nagy különbség még a modellek közt, hogy csak az Ultrában érhető el a 100-szoros hibrid zoom, a másik két modellnél 30-szoros közelítés lehetséges.

Tapasztalataink alapján a zoomolást nem érdemes maximálisan kihasználni, mert olyan szemcsés lesz a kép, mint egy pointillista festmény. Az még éppen jól kivehető, hogy mi van a képen, de a részletek homályosak, a színek sem pontosak, műalkotásnak semmiképp nem nevezném, inkább a bulvárlapokban szoktak ilyen béna képek megjelenni, amikor nagyon messziről lekapják az egy szál tangában flangáló sztárokat, és odaírnak a kép alá valami marhaságot. Ilyen távolságnál a kezünk tizedmilliméternyi mozdulatára összevissza izeg-mozog a kereső, így lehetetlen képet komponálni, a végeredmény esetleges. Emiatt az Ultrán is érdemesebb inkább az optikai zoomnál maradni.

15 Galéria: Így zoomol a Galaxy S20 Ultra

a 10-szeres nagyítás pont elég egy remek közeli fotóhoz

Észrevehetően gyengébbek a sima S20-ak a 3-szoros zoommal, de még így is másfélszeresen felülmúlják a tavalyi S10 csupán kétszeres közelítését. A hátrány oka, hogy a mezei S20-akban nincs periszkópos elrendezésű lencse, mint az Ultrában, ami nélkülözhetetlen a nagyobb zoom-tartomány eléréséhez.

A legtöbb hétköznapi szituációban persze bőven elég a háromszoros optikai nagyítás. A 10-szeres zoom az igazán elhivatott fotósoknak nagy segítség, akik szeretnek elcsípni apróbb részleteket. Ha mondjuk városnézés közben nemcsak a teljes épületet örökítenénk meg, hanem a szobrait és más díszítéseit is közelről lekapnánk.

Nekem a fényképezőben az új Okos felvétel lett a kedvencem, amely folyamatosan rögzíti a képeket a készülék kameráival 3-10 másodpercen át, és a végén legfeljebb 10 fotót és 4 rövid videót szállít le nekünk. A beépített mesterséges intelligencia magától elvégzi a válogatást, nekünk már csak ki kell választani, hogy melyik képeket toljuk fel az Instagramra. Távol van attól, hogy hibátlannak nevezzük, de érdemes kísérletezni vele, ennek a funkciónak még nagy jövője lehet.

Habár a Samsung szerint az is erős hívószó, hogy tudunk 8K felvételeket is készíteni, ebben egyelőre nincs sok köszönet. Kell hozzá rengeteg napfény, és ne nagyon akarjunk mozogni a telefonnal, mert ebben a módban a stabilizálás kevésbé erős, mint full HD-ban, ahol viszont ezt is továbbfejlesztették. Az egyik fő hátránya a 8K-nak, hogy bődületesen sok adatot generál.

Egyetlen percnyi felvételem 573 MB lett.

Inkább megvárnám a 8K-val azt a pillanatot, amikor már nem pár száz gigabájtos, hanem alapból több terabájtos tárhely lesz a telefonokban, bőven lesznek 8K tévék, sőt, 8K kijelzők a laptopokon, hogy a videóinkat normálisan meg tudjuk vágni, és lássunk minden fontos részletet.

Szuperzoom, 108 megapixel és 8K, ezt tudja a Galaxy S20 Ultra

Minden benne van, és mégis...

Hiányérzetem volt, amikor elkezdtem használni az S20 Ultrát. Hardveresen minden csúcstechnika benne van, és mindig az volt az S sorozat fő feladata, hogy a technikai újdonságokat megmutassa a nagyközönségnek. Idén azonban túl sok újdonságnak van elenyésző hatása az életünkre. Az 5G még kezdetleges, és a mobilokban kevés előnye van a 4G-hez képest, a 8K tévék pedig nem a telefonnal felvett amatőr tartalmaktól lesznek vonzók.

A Samsung már az előző években ellőtte a legnagyobb szoftveres újításait, a Dex módot, a Bixby képfelismerőt és a rutinokat, ám éppen ezeken az egyedi területeken alig történt változás, megmaradtak a kisebb-nagyobb hiányok, kényelmetlenségek. Persze, teljesen igaza lehet a Samsungnak abban, hogy az emberek általában a jobb kameráért vagy az erősebb hardverért vesznek új telefont, és azt sokkal nehezebb eladni, hogy kényelmesebb rajta a munka.