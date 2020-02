Felfedezték a világ első állatát, ami nem lélegzik

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Henneguya salminicola nevű parazitáról bebizonyosodott, hogy teljes egészében hiányzik a lélegzéshez szükséges genetikai eszköztára, ezzel ez a világ első ismert állata, amely egyáltalán nem lélegzik – írja a Live Science.

A H. salminicola már jó ideje ismert, halak testében élő parazita. A nyálkaspórások csoportjához tartozik, amelyet egészen néhány évvel ezelőttig nem is állatoknak, hanem egysejtűeknek néztek a tudósok, de ma már rendszertanilag a csalánozók törzséhez tartoznak.

Egy friss kutatás megállapította, hogy a H. salminicola DNS-éből minden más ismert állattal szemben hiányzik a mitokondriális genom, azaz azok a mitokondriumban található gének, amelyek kulcsszerepet játszanak a sejtlégzésben, így a parazita képtelen a légzésre.

Fotó: Stephen Douglas Atkinson

Bár a légzés hiányát eddig csak a H. salminicolánál figyelték meg, ez illik abba a trendbe, hogy a parazita több más nyálkaspórás rokonához hasonlóan fokozatosan egyszerűsíti a genetikai összetételét. Korábban sokkal inkább hasonlíthattak ezek az állatok a medúza őseikre, de mára mindentől megváltak, amire nincs feltétlen szükségük a túléléshez, például az idegsejtjeiktől és az izmaiktól is. Ezt a sort folytathatja a H. salminicola a légzés képességének leépítésével. Ez feltehetően evolúciós előnyt jelent neki, mert minél egyszerűbb a DNS-e, annál hatékonyabban tud reprodukálódni, ami egy parazitánál nem árt.

Azt egyelőre a Proceedings of the National Academy of Sciences szaklapban megjelent tanulmány tanulmány szerzői sem tudják biztosan, hogy légzés híján hogyan jut energiához a H. salminicola. Más hasonló élőlények rendelkeznek olyan fehérjével, amellyel képesek közvetlenül a megfertőzött gazdatestből importálni a sejten belüli energiaátvitel legkisebb molekuláris egységének tekinthető ATP nukleotidot. Elképzelhető, hogy a H. salminicola is ilyesmivel operál, de ennek a tisztázásához további vizsgálatok szükségesek.