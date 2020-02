Út alá látó szenzor segíthet tájékozódni az önvezető autóknak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Ugyan jelenleg még nem számítanak bevettnek az önvezető autók, a Tesla szárnyalása alapján az elkövetkező években alighanem elkerülhetetlen lesz a térnyerésük. Ennek a trendnek adhat nagy lökést az MIT új kísérleti technológiája, ami a jelenlegi rendszerekkel ellentétben az út alatti föld elemzésével készít magának pontos térképet kamerák és lézerek használata nélkül – írja a Futurism.

Az önvezető autók jelenlegi generációja elsősorban kamerákra, illetve fénydetektoros szenzorokra, vagyis lidarokra támaszkodik ahhoz, hogy megállapítsa a saját helyzetét. A lidar technológia lényege, hogy egy eszköz lézernyalábot sugároz, melynek visszaverődéséből egy számítógép kiszámolja a környéken lévő tárgyak, emberek helyzetét, és a sebességüket is meg tudja állapítani.

Az önvezető autók így képesek felmérni a környezetüket, ennek megfelelően tudnak reagálni, így pedig biztonságosabban tudnak közlekedni, ám ha a rossz látási viszonyok miatt nem látszódnak az útburkolati jelek, a rendszer könnyen megbízhatatlanná válhat. Az MIT egyik laborja éppen emiatt fejlesztette ki az általuk csak lokalizációs föld alá hatoló radarnak, vagy LGPR-nek hívott rendszert, ami képes való időben megalkotni az út alatti környezet térképét, ami alapján aztán meg tudja állapítani, hogy hol van.

A technológia által készített térképek hosszabb ideig is maradnak pontosak, hiszen az útburkolat alatti részek ritkábban változnak meg, mint maga az út. A rendszer garázsokban is működik, ezek ugyanis a vas és a beton elrendezése miatt mind egyedinek tűnnek a számára. Az LGPR-t létrehozó csapat jelenleg a radar lekicsinyítésén dolgozik, mert az jelenleg a maga szűk két méterével jóval szélesebb, mint a most használatos rendszerek.