Továbbra is Újdelhi a világ legszennyezettebb levegőjű fővárosa

2018 után 2019-ben is az indiai Újdelhi lett a világ legszennyezettebb levegőjű fővárosa a légszennyezettséget vizsgáló svájci IQ AirVisual összesítése szerint, melynek közleményéből az is kiderült, hogy a világ 30 legszennyezettebb városa közül 21 Indiában található – írja az MTI.

A cég a finomszemcsés anyagok (PM2,5) koncentrációját vizsgálja a városkörnyéki területek levegőjében, a szennyezés súlyosságát pedig úgy határozzák meg, hogy megmérik, mennyi a 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por a levegőben. Ezek a részecskék képesek bejutni a tüdő mélyére, és rendkívül ártalmasak is: a PM2,5 magas koncentrációja súlyos betegségeket, köztük rákot és szívproblémákat okozhat. Újdelhiben tavaly a részecskék átlagos éves mennyisége egy köbméternyi levegőben 98,6 volt, ami több mint a duplája a kilencedik helyen álló Pekingének, ahol az év során átlagosan 42,1 részecske volt egy köbméter levegőben. Újdelhi levegőjének szennyezettségét

a járművek,

az ipari kibocsátás,

az építkezéseken keletkező por,

a szemétégetőkből felszálló füst

és a közeli mezőkről származó, szálló növényi maradványok okozzák.

Tavaly a több mint 20 milliós város lakossága az év utolsó két hónapjában, amikor a szennyezettség szintje a legmagasabb volt, mindössze négy napon át lélegezhetett be "mérsékelten szennyezett" vagy "elégséges" minőségű levegőt. Az év végén a hatóságok a légszennyezettség okozta krízist közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánították és kétszer is bezárták az iskolákat.

