Minél drágább az autója, annál valószínűbb, hogy ön bunkó sofőr

Egy új kutatás arra jutott, hogy a drágább autókat vezetők kisebb valószínűséggel állnak meg, hogy átengedjék a gyalogosokat az úton – írja a CNN.

A Las Vegas-i Nevadai Egyetem kutatóinak eredményei szerint a gyalogosok miatti lassítás valószínűsége minden autóvásárlásra költött 1000 dollárral (310 ezer forinttal) 3 százalékot csökken. A kutatók feltevése szerint ez azért lehet, mert a drága autók tulajdonosai felsőbbrendűséget érezhetnek a többiekkel szemben, és kevésbé képesek empatizálni a gyalogosokkal.

A kutatásban önkénteseket kértek meg, hogy több százszor keljenek át az úton, miközben ők felvették és elemezték a sofőrök reakcióját. A kísérletek során egy-egy fehér és fekete nőt, illetve férfit használtak, és azt is megállapították, hogy az autók nagyobb valószínűséggel engedték át a fehéreket és a nőket. A fehér nőknek az esetek 31 százalékában álltak meg, míg a férfiaknak 24, a feketéknek pedig 25 százalékban.

Az autó értéke és az előzékeny vezetés közötti összefüggés nem teljesen új. A Journal of Transport and Health szaklapban megjelent tanulmány eredményeit egy múlt hónapban megjelent finn kutatás eredményei is alátámasztják. Akkor arra jutottak a kutatók, hogy a drága autók sofőrjei jellemzően többet vitáznak, makacsabbak, ellenszenvesebbek és kevésbé empatikusak. Az 1892 sofőr megkérdezésével készült finn tanulmány ugyanakkor arra jutott, hogy nemcsak az elviselhetetlen, de a lelkiismeretes emberek is jellemzően a drágább autók iránt vonzódnak.