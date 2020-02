A vezető kínai szakértő szerint áprilisra kontroll alá kerül a koronavírus

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A légúti megbetegedések elismert kínai szakértője, Csung Nan-san (Zhong Nanshan) szerint áprilisra sikerül felülkerekedni a koronavíruson – írja a CNN.

A légúti megbetegedések kutatására szakosodott kínai állami kutatóközpontot vezető Csung eddig is meglehetősen pontosan jelezte előre a járványhelyzet alakulását: korábban azt jósolta, hogy a csúcsot február közepén vagy végén fogjuk elérni, és valóban, a hónap közepétől az új megbetegedések száma esésnek indult Kínában.

Az előrejelzése szerint az országon belül 60-70 ezer fertőzöttre lehetett számítani, most 78-79 ezer van. Csung szerint a globális fertőzöttségre vonatkozó előzetes becslésein azonban a Kínán kívüli megbetegedések számának növekedése miatt módosítani kellett.

Csungot már a SARS idején, 2003-ban tanúsított munkájáért is nemzeti hősnek tekintik, és most a koronavírussal kapcsolatos kutatásokat is ő vezeti. A héten egyébként új munkát is kapott: az iPhone-ok nagy részét is gyártó Foxconn a héten jelentette be, hogy őt nevezték ki vezető tanácsadónak, hogy segítse a járvány miatt leállt termelés újraindítását.