Nyakunkon a koronavírus – mit kell tennünk járvány idején?

Ne legyenek illúzióink: minden bizonnyal csak napok kérdése, és Magyarországon is megjelenik a koronavírus-fertőzés (ha már nincs most is itt, csak nem tudunk róla). Kemenesi Gáborral, a Pécsi Tudományegyetem virológusával vettük át, hogy mit kell tennie mindenkinek, hogy csökkentse a fertőződés veszélyét, és ezzel gátolja a járvány elszabadulását.