Túladagolta az LSD-t, elmúltak a krónikus fájdalmai

A drogtúladagolás általában drámai következményekkel jár. Annak a két nőnek is megváltozott az élete, akik LSD-t adagoltak túl, de az ő történetük dráma helyett happy enddel zárult. Ennek ellenére senkinek nem ajánljuk, hogy utánuk csinálja.

Egy 46 éves nő véletlenül a normál adag 550-szeresét juttatta a szervezetébe, és nemcsak hogy túlélte a tévedést, de arról számolt be, hogy a szer radikálisan csökkentette a lábfájdalmát, amivel a húszas évei óta szenvedett, és amire senki nem tudott gyógyszert adni. Ettől az esettől teljesen függetlenül egy 15 éves, mentális betegségben szenvedő lány is a szokásos adag tízszeresét vette be. Ő is túlélte, és azt állítja, sokat javult az állapota.

Az esetekről egy új tanulmány számolt be, ami szerint itt lenne az ideje alaposabban megvizsgálni, hogy a pszichedelikus hatóanyagokat hogyan lehetne ellenőrzött és biztonságos körülmények között olyan betegségek kezelésére felhasználni, mint a poszttraumás stressz, a depresszió vagy a szorongás.

Ugyanakkor nem győzik hangsúlyozni, hogy az LSD illegális drog, aminek a túladagolása akár halállal is végződhet, ezért senki ne kísérletezgessen vele otthon.

A szakértők szerint az extrém mértékű túladagolás hatásainak megértéséhez mélyebben meg kell vizsgálniuk az átlagos túladagolásokat hatásmechanizmusát is.

Ez a kutatás nem az LSD pozitív hatásairól szól, hanem arról, hogy bizonyos embereknél bizonyos körülmények között az extrém magas mennyiségnek jótékony hatása lehet

– mondta David Nutt neuropszichofarmakológus, a Londoni Imperial College professzora.

A feljegyzések szerint az említett eseteknél a személyes interjúk mellett a nők egészségügyi leleteit, kórházi kezeléseit is átnézték, valamint beszéltek a rokonokkal és a szemtanúkkal is.

Azt hitte kokain, de LSD volt, a szokásos adag 550-szeresét vette be

A 48 éves nő azt hitte, kokainnak van dolga, de helyette 55 milligramm tiszta porított LSD-t vett be. Az átlagos adag nagyjából 0,1 milligramm szokott lenni. Kiütötte magát, folyamatosan hányt, és a következő 12 órában végig a drog hatása alatt állt. Aztán enyhültek a tünetek, de még mindig sokat hányt. A szobatársa szerint 10 órán keresztül ült egy fotelban vagy nyitott vagy felakadt szemmel, és véletlenszerűen mondott mindenféle szavakat. Aztán 10 óra múlva kezdett el összefüggő mondatokat alkotni.

A nőnél a húszas éveiben diagnosztizáltak Lyme-kórt, azóta fájt a lába, amire morfint kapott. Miután kijött a túladagolásból, 5 napig nem kellett egyáltalán morfint szednie a lába miatt, utána pedig elég volt alacsonyabb adag is, illetve minimális LSD. Két évvel az eset után elhagyta a morfint és az LSD-t is, de a fájdalom nem tért vissza. Ugyanakkor azt mondta, hogy szorongani kezdett, és depressziós lett.

Elmúlt a bipoláris depresszió

A 15 éves lány bipoláris depresszióban szenvedett, 12 éves korában diagnosztizálták a betegséggel, aminek következtében gyakran voltak hallucinációi is. Ő elnézte a mértékeket, és azt hitte, 100 mikrogrammot vesz magához, de az adag valójában 1000 mikrogramm volt.

A buli többi résztvevője szerint borzasztóan viselkedett, majd 6,5 óra után rohamokat kapott, ami miatt mentőt hívtak hozzá. Mikor másnap az apja bement hozzá a kórházba, annyit mondott, hogy vége. Az apja azt hitte, hogy az LSD-használatra gondolt, de a lány azt mondta, hogy a mentális betegsége múlt el, most már normális életet élhet. Az apja szerint egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy normális az agya. A tanulmány szerint a lány a következő 13 évben tünetmentesnek bizonyult, aztán szülés utáni depressziót diagnosztizáltak nála.

A tanulmányban egy olyan eset is szerepel, mikor egy nő két hónapos terhesen adagolta túl az LSD-t, ennek ellenére egészséges gyereket szült, akinek a fejlődésében később sem lépett fel semmilyen komplikáció.

A negyvenes-ötvenes években több tízezer emberen végeztek kísérleteket az LSD-vel, de miután 1960-ban illegális szernek minősítették, a kutatások leálltak. Az utóbbi évtizedben viszont egyre több tudományos munkában jelenik meg az a javaslat, hogy alaposabban tanulmányozni kellene, hogyan lehetne az LSD-t gyógyászati célokra használni.

