Az Alibaba előállt a koronavírust felismerő mesterséges intelligenciával

Az orosz fővárosban is megjelent a vírus egy Olaszországból hazatérő utasnál. Korábban ötezer embernek otthoni karantént írtak elő.

Az Alibaba egy olyan mesterséges intelligenciát (AI) fejlesztette, ami komputertomográf felvételeket elemezve másodpercek alatt képes felismerni a koronavírusos megbetegedést.

Az Alibaba azt állítja, a mesterséges intelligencia 96 százalékos pontossággal dolgozik, és nagyságrendekkel több esetet képes feldolgozni egységnyi idő alatt, mint az ember. Egy orvosnak egy felvétel elemzése nagyjából 15 percébe kerül, míg az AI ezalatt 300 képet is letapogat.

Az AI-t ötezer koronavírusos beteg tüdőfelvételével tréningezték, a fejlesztők azt állítják, az alkalmazás képes elkülöníteni a koronavírusos megbetegedést más tüdőbetegségektől.

Az eszközt már elég sok helyen használják, a cég közlése szerint három kínai tartomány, több mint száz kórházában diagnosztizálnak vele. Az AI-re szükség is lehet, mert a kínai egészségügyi hatóság előírása, hogy képalkotó eljárással is meg kell erősíteni a koronavírus lehetőségét a páciensekkel.

A kínai egészségügyi piacon az Alibaba mellett a Ping An is bemutatott egy rivális alkalmazást. Utóbbi cég is hasonló számokat mond, állításuk szerint több mint ötezer páciensnél használták az ő AI-jukat, több mint 90 százalékos pontossággal.

(via The Next Web, Asia Nikkei)