A kutyák nem olyan jók az arcok felismerésében, mint az emberek

Az ELTE Etológiai Tanszék kutatói legújabb vizsgálatukkal azt bizonyították, hogy a kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé.

A Frontiers in Behavioral Neuroscience című tudományos lapban közölt vizsgálatban a kutyaagy arcfeldolgozó képességét tesztelték funkcionális MRI-berendezéssel.

Ebből azt valószínűsítik, hogy a kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé. Az arc kiemelt és különleges kategória az emberi agy számára.

Másképp érzékeljük az arcokat, mint a mindennapi tárgyakat: például sokkal nehezebben ismerünk fel egy fejjel lefelé fordított arcot, mint egy lefelé fordított tárgyat. Az embernél az arcok feldolgozásáért speciálisan erre érzékeny agyi területek és folyamatok felelősek. Ez érthető is, ha arra gondolunk, hogy nálunk mekkora szerepe lehet a kizárólag az arcon megjelenő információknak, például egy szemvillanásnak. Ezzel szemben sok állatfaj az egész testét használja a kommunikáció során, gondoljunk csak a szőr vagy a tollak felborzolására. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon az arcok a kutyák számára is különleges jelentőségűek-e. A témában folytatott korábbi fMRI-kísérletek alapján ez nem volt egyértelmű, sok minden függ a tesztek pontos körülményeitől, és az eredményeket is eltérően magyarázták a kutatók.