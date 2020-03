A P40 Lite a Huawei lakmuszpapírja

Óvatosan rajtol el a Huawei P40-es sorozata. Minden évben a tavaszi P modellekben mutatkoznak be a kínai gyártó újdonságai, most viszont elsőként csak az egyszerűbb és olcsóbb Lite modellt nyomták a kezünkbe, hogy kipróbáljuk. Ezzel szélesebb körben felmérheti a terepet a cég, működik-e a saját Google-mentes rendszere.

Sorra érkeznek a boltokba a Google szolgáltatásaitól megfosztott Huawei újabb telefonjai, most az újításairól hírhedt P sorozat kerül terítékre. A csúcskategóriás változatokat leplező márciusi nagy bemutatót megelőzte az egyszerűbb P40 Lite modell, amivel a gyártó a középkategóriában is megméretteti magát.

és ez SOKKAL IZGALMASABB, MINT A MÉREGDRÁGA MATE 30 PRO

Ilyet is ritkán írunk le egy átlagos mobilról. Az a helyzet, hogy a Mate 30 Pro csak a rajongók szűkebb - és gazdagabb - körének készült, eleve keveset hoztak be belőle Magyarországra. Aki sok százezer forintot költ el egy mobilra, az feltételezhetően munkaeszköznek veszi, és szüksége lehet olyan appokra, amelyek jelenleg a Huawei AppGallery kínálatában nem elérhetők. A Google-mentes Mate 30-ba bele volt kódolva a bukás, ami az eladott darabszámot illeti.

Egészen más tészta a P40 Lite, amely az alacsonyabb, százezer forintos árával jóval nagyobb méretű, de talán kevesebb extra igénnyel rendelkező felhasználói kört érhet el. Ennél dől majd el igazán, hogy mennyit ér a Huawei márkanév vonzereje, meg tudják-e szólítani a vevőket.

Üres, nagyon üres

A Huawei telefonok lelke ma már a Huawei saját fiókja, ez kezeli a bankkártyánkat a vásárlásokhoz, a felhőtárhelyünket, az appokhoz tartozó adatainkat. Már a telefon első indításánál érdemes megadni, mert úgyis szükség lesz rá, amikor az AppGallery boltból szeretnénk további alkalmazásokat letölteni.

Amint megadtuk az adatokat, a telefon máris ajánl nekünk pár - szerintük - érdekes appot.

Tiktok : a közösségi média új globális ura

: a közösségi média új globális ura Maps.me : térképek, az orosz Mail.ru tulajdona

: térképek, az orosz Mail.ru tulajdona Squid : hírolvasót, a kedvenc témáinkból válogatnak cikkeket

: hírolvasót, a kedvenc témáinkból válogatnak cikkeket Joom : olyan mint a Wish, olcsó biszbaszokat árulnak

: olyan mint a Wish, olcsó biszbaszokat árulnak Vimage: mozgó képhatásokat tehetünk a fotóinkra

Izgalmas, hogy a listán van az Epictől a Fortnite telepítője, valamint egy Creative Destruction nevű játék, ami teljesen olyan, mint a Fortnite, csak bénább, az ilyen appot nevezzük B kategóriásnak.

Ha a telepítés izgalmai után jobban elmélyedünk az AppGallery kínálatában, akkor sok hasonlót találunk még. A Grand Gangster Crime Town valószínűleg simán perelhető, amiért az ikonján megtévesztő módon használja az eredeti Grand Theft Auto sorozat jellegzetes látványvilágát, ráadásul egy GTA-hoz hasonló játékról van szó, csak ezt nehéz irányítani, a küldetés elindításakor lenyom egy félperces reklámot, és játék közben is folyamatosan ott villog a kijelzőn egy reklámcsík, ami sajnos pont egy olyan játékot hirdet, ami el sem érhető a régiónkban. Mindez azért fontos, mert bár nem a készüléket jellemzi, de a Huawei AppGallery aktuális kínálatát nagyon is: tele van gépi fordítással magyarított, de igazából csak más nemzeteknek - főleg oroszoknak - hasznos appokkal, eleve cirill vagy kínai karakteres címekkel.

A magyar appok szép lassan szivárognak be az AppGallery-be, már az Index.hu is elérhető, de van Digi Online, Telenor MyTV, Port TV, Jófogás és Menetrendek is. De tagadhatatlan, hogy óriási rések is tátonganak a kínálatban. Az a legnagyobb hiányosság, hogy nem tudunk pénzt költeni, ami nélkülözhetetlen a minőségi tartalmak és szolgáltatásokhoz.

AMIT LETÖLTÜNK, AZ NAGY ESÉLLYEL AZ IDŐNKET FOGJA RABOLNI A REKLÁMOKKAL

Megnéztem pár játékot, és kíváncsi lennék, hogy mennyi programozó állt rá a Huawei AppGallery szemérmetlen lerablására, amiről nem a kínai cég tehet, az most inkább elszenvedője a jelenségnek. A recept egyszerű: a fejlesztőcégek összedobnak egy halom igénytelen alkalmazást, a felhasználó nagy eséllyel ezekre fog rátalálni, a cég pedig pörgetheti a reklámokat.

Ha minőségre vágyunk, abban a Huawei AppGallery kezdetleges felülete keveset segít, pedig nagyon egyszerűen megoldható lenne a magyar felhasználók támogatása:

egy magyar appok menüponttal

Már csak azért is, hogy ne az "OTP Banka Spravujte vaše peniaze" kerüljön a toplistámra, hanem a hazai változat, ha már elkészült. Momentán jobban járunk, ha magunknak hekkelünk fel alkalmazásokat a Huawei P40 Lite-ra, ahogyan azt a korábbi tesztekben leírtam: az APK Pure és az Amazon AppStore használata szükséges.

Elvileg van pár fizetős app a kínálatban, de ezeket nem jelzi feltűnően a Huawei, és a vásárlás sem működik. Megpróbáltam letölteni az OsmAnd+ nevű térképet, amit a Google-alapú Androidon használok, de a P40 Lite-on az első indításnál kiírta, hogy előbb vásároljam meg. Visszadobott az AppGallery felületére, ahol nem lehetett megvenni. De ez csak egy kiragadott példa, bárki tudna mondani egy-két olyan appot, ami megérne pár száz, esetleg pár ezer forintot. Vagy azért, mert tök hasznos, vagy azért, mert zavarók a reklámok, és a mobilozás mégse legyen olyan, mint egy kereskedelmi tévé adása.

A szoftveres alapkészlet alapszintű tevékenységekhez jó, tudunk emailezni, naptárakat kezelni, sms-ezni, zenét és videót lejátszani, elérhető a Microsoft Office, de ezernyi más üzleti app - köztük a Google G Suite - nem. Az Amazon AppStore felületéről a Facebook és a Messenger beszerezhető, és persze tudunk fotózni. A térkép hiányzik a legjobban, arra viszont nem a Huawei által javasolt orosz megoldást javasolnám, hanem inkább a Here Maps-et. Letöltött térképekkel offline is működik.

Maga a P40 Lite elég jó lenne

A Huawei remek hardwert gyárt, ezt mindig is tudtuk, de amióta nincs Google, ez némiképp hátrébb sorolódott. Egyedül a P40 Lite méretéből egyértelmű, hogy egy középkategóriás telefonnal van dolgunk, kissé vastag a váza. Persze ennek is megvan az előnye, elfért az alján a jackdugó aljzata, az oldalán pedig egy ujjlenyomat-szenzor. A P40 Lite százezer forintos árában ráadásul olyan vonzó tulajdonságok vannak, mint a nagy kapacitású, 4200 mAh-s aksi, és a szupergyors 40 wattos töltő, amely fél óra alatt 70 százalékra tölt nulláról.

A kijelző hatalmas, 6,4 hüvelykes és full HD+ felbontású, jó a fényereje, szépen jelennek meg rajta a tartalmak, és csak egy csöppnyi lyukat vesz el a szelfikamera a bal fölső sarokban. A teljesítmény remek, gyorsan futnak az appok, a 128 GB-os tárhely és a 6 GB RAM bőven kielégítő ebben az árkategóriában. A töltő már usb-c, támogatja a külső adattárolók csatlakoztatását, ám az átviteli sebessége csupán 2.0-s.

Négy kamera került a hátlapra, de ezek közül csak hármat tudunk közvetlenül kihasználni, a negyedik 2 megapixeles szenzort csak a mélységélesség beállítására használja a P40 Lite. A fő kamera 48 megapixeles, emellett egy 8 megapixeles szélesebb látószögűt és egy 2 megapixeles makrót találunk.

Különlegessége a Szuper Éjszakai módnak nevezett beállítás, amely állvány nélkül tud hosszú záridejű fotókat készíteni - ez volt a tavalyelőtti P20 forradalmi újítása, amivel a Huawei akkor hatalmasat dobbantott a mobilos fényképezésben, és az éjszakai korrekciót már a 16 megapixeles szelfikamerával is megkapjuk a Szuper Éjszakai Szelfi módba kapcsolva.

Kell hozzá idő

Jó telefont rakott össze a Huawei, ami egy normális világban, Google-appokkal szuperül megállná a helyét, nem lenne kérdéses, hogy mennyire lesz kelendő. A Xiaomi Mi 9 Lite hasonló kaliberű, de annál a Huawei P40 Lite pár dologban többet tud, kicsit frissebb és erősebb a hardver, nagyobb az aksija és gyorsabban tölthető. És mégiscsak a világ második legnagyobb mobilgyártója áll mögötte, komoly hazai jelenléttel.

Most a P40 Lite azoknak javasolható, akiknek az élete nem teljesen mobilfüggő, még ma is papír buszbérletet vásárolnak, számítógépen bankolnak vagy sárga csekken fizetik a számlákat, és semennyire nem függnek a Google szolgáltatásaitól. Illetve azoknak, akik türelmesen meg tudják várni, hogy változzon a helyzet, és a Huawei AppGallery-ben is minden fontos app elérhetővé váljon.

