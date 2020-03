Megújult a Facebook menüje és az asztali verziója

Megújult, azaz bekékült a Facebook applikációs menüje. Az előző nagy frissítésnél a Facebook még azt hangsúlyozta, hogy a letisztult és egyszerű fehér kezelőfelületben hisznek, ez most megváltozott, és kék hátteret kapott a telefonos applikáción a menü. A mostani frissítés is hullámokban érkezik a felhasználókhoz, ahogyan szokott, így van, aki már megkapta egy ideje, mások csak később fogják.

A menüpontok sem egymás alatt helyezkednek el, hanem két oszlopban buborékokban vagy a Windows menüjére hajazó csempeszerű elrendezésben lehet látni a pontokat. A funkciókat tekintve nem változott semmi, csak ráncfelvarrás történt az oldalon.

A Facebook asztali verziója is megújul, ezt még tavaly jelentették be, de február közepe óta egyre több felhasználónál jelenik meg az új verzió. Ezzel a frissítéssel érkezik meg a sötét mód az egész oldalra, és az egész letisztultabb, egyszerűbben átlátható lett, vagy legalábbis ez volt vele a cél. A felhasználók értesítést kapnak arról, hogy kipróbálhatják a megújult Facebookot, ennek elfogadásával tölt be az új design.