Zöldebbé válnak a Lego-elemek

2030-ra teljesen fenntarthatóvá akar válni a Lego – írja az AFP. Ahogy a klímaváltozás miatt egyre népszerűbbé válik a fenntarthatóság kérdése, a játékgyártók komoly kihívásokkal szembesülnek. A Lego októberben bejelentette, hogy megkezdik a kockáik újrahasznosítását, de most már új alapanyag után kutatnak.

A legóelemek generációs játékok, úgy tervezték őket, hogy évtizedek után is ugyanúgy összeilljenek, mint két kicsi legó. A cég vállalati felelősségvállalásért felelős elnöke, Tim Brooks úgy nyilatkozott, hogy a fenntarthatóság eddig is fontos volt a Legonak – most mindössze alkalmazkodniuk kell az új környezeti és vásárlói elvárásokhoz.

A mai legóelemek nagy része akrilnitril-butadién-sztirolból van, ami kőolajalapú, de a cég már egy ideje kísérletezik más opciókkal. Az elemek 2 százaléka (azaz a 3600 féle elemből 80) cukornádalapú polietilénből készül. Leginkább azokról az elemekről van szó, amiknek nem kell szorosan illeszkedniük, ezért nem kell ugyanolyan keménynek és merevnek lenniük, mint a klasszikus elemeknek. Ilyenek például a fák, levelek, bokrok.

Bármiből is legyenek, az új elemeknek minden tulajdonságukban egyezniük kell a régiekkel, hogy kompatibilisek legyenek a mai készletekkel – ahogy a mai készletek illenek a hatvan évvel ezelőtt vásárolt elemekhez.

A dán cég komoly összegeket fektet fenntartható energiaforrásokba, főleg szélenergiába.

Az anyag cseréje nem egy hosszú távú megoldás. Antidia Citores, a Sufrider Europe nevű környezetvédő csoport szóvivője szerint az intézkedés kevés, hiszen csak egy fajta műanyagot cserélnek egy másikra, így nem nagyon csökken a környezet- és légszennyezés.