Ázsiában enyhül, Európában erősödik a járvány - nemzetközi összefoglaló

Kínában a koronavírus-járvány kezdete óta a legkevesebb új fertőzöttet jelentették hétfőn. Az országban, ahonnan a koronavírus-járvány kiindult, hétfőn negyven új megbetegedést regisztráltak, ami a legalacsonyabb szám azóta, hogy a napi frissítésű jelentéseket publikálni kezdték. Hupej tartományon kívül pedig egyetlen felfedezett új fertőződés sem történt. A járvány csillapodására reagálva Vuhanban 11 szükségkórházat kezdtek lebontani. A jelentések szerint hétfőn 22-en haltak meg Kínában a fertőzés következtében.

Dél-Koreában is csökken az új fertőzöttek száma

Ott hétfőn 69 új esetről számoltak be, amely 10 napja a legalacsonyabb szám. Ezzel összességében 7382 koreai fertőzöttet regisztráltak. Az ország miniszterelnöke, Chung Sye-kyun óvatos optimizmussal nyilatkozott, és abban reménykedik, hogy hamarosan fordulópont következhet be a fertőzések terjedésében.

India nem enged kikötni egy hajót 1400 utassal a fedélzetén

Noha az MSC Lirica nevű, panamai regisztrációjú hajó útvonaltervében Mangalore indiai kikötőváros szerepelt megállóhelyként, az indiai kikötői hatóságok elutasították a kikötési engedély megadását. A Liricán nem tudnak arról, hogy akár egy koronavírus-fertőzött is utazna, de az indiai hajózási minisztérium arra utasította a kikötői hatóságokat, hogy minden külföldi hajót utasítsanak el. Közben Indiában egy hároméves gyermek a járvány legújabb fertőzöttje, ezzel 40-re emelkedett az indiai érintettek száma.

Az Egyesült Államokban 500 fölé emelkedett az igazolt fertőzöttek száma

A legtöbb esetről New York államban és Kaliforniában tudni. Oakland partjainál karanténbe helyezték a Grand Princess óceánjárót, a betegeket és fertőzötteket azonnal kórházba szállították. Eddig 19 ember hunyt el Amerikában a koronavírus következtében. Nyolc államban szükségállapotot hirdettek, a marylandi Konzervatív Politikai Cselekvés konferencián (amelyen jelen volt Trump elnök és Pence alelnök is, legalább három később fertőzöttnek talált ember is részt vett. Ted Cruz szenátor és Paul Gosar képviselő otthoni karanténba vonultak, miután egy fertőzött emberrel kerültek személyes kapcsolatba.

Franciaországban már 1126-an fertőzöttek, 19-en meghaltak

Szombaton a francia parlament alsóházának egy női képviselője is megfertőződött. Macron köztársasági elnök arra szólított fel, hogy az emberek korlátozzák az idősek látogatását, mert ők vannak a legnagyobb veszélyben. A Franciaországban eddig elhunytak mindegyike idős volt, aki krónikus betegségekben szenvedett. Az is a francia helyzet súlyosbodását jelzi, hogy az Európai Unió az Európai Parlament strasbourgi üléseit Brüsszelbe tette át.

Az elmúlt néhány napban, illetve órában sokat változott az új koronavírus okozta fertőzések helyzete. Új gócokat azonosítottunk, és az esetszám is nő. Ezért nincsenek meg az Európai Parlament ülésének Strasbourgba történő áthelyezéséhez szükséges biztonsági feltételek

– jelentette ki az Európai Parlament elnöke, David Sassoli.