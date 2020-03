Tizesével veszik a magyar cégek a laptopokat

Felpörgött a laptopvásárlás a hazai kereskedésekben, mióta Európa területén is gyorsan terjed a koronavírus, és jól látható az adatokból, hogy egyre több cégnél küldik haza dolgozni az alkalmazottakat.

Múlt hét közepén jelentek meg azok a céges vásárlók, amelyek ugyanolyan típusú laptopból rendelnek 5, 8 vagy 10 darabot

- mondta Farkas András, a notebook.hu ügyvezetője, hozzátéve, hogy ők főleg végfelhasználóknak értékesítenek, ezért is szembetűnő volt a változás.

A rendelt típusok jellemzően eltérnek attól, amilyeneket általában céges használatra szoktak venni. Nem annyira az ultravékony, könnyen hordozható laptopok eladása nőtt, inkább az otthoni munkához passzoló, telepített Windows-szal, ssd-vel és webkamerával felszerelt gépekből visznek akár tucatnyi ugyanolyat - tette hozzá a kereskedelmi portál vezetője.

Szerencsére több hónapra elegendő készlettel rendelkeznek, mert már akkor elkezdtek tartalékolni, amikor még csak Kínában tombolt a járvány, és jelezték a gyártók, hogy szállítási nehézségek merülhetnek fel 2020 második és harmadik negyedévében. Ez részint abból fakad, hogy bár a laptopok zömét Sencsen környékén gyártják, előfordul, hogy a csomagolóanyag a vírus által leginkább érintett Hupej tartományban készül.

Az egyetemisták otthoni tanulása is növelheti a hazai keresletet, és még nem tudni, hogy a következő hetekben milyen intézkedéseket vezetnek be, a közép- és általános iskolás tanulók is kénytelenek lesznek-e otthon maradni.