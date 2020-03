Nyolc tipp, hogy megőrizze az ép eszét víruspánik idején

Nem mindenki visel jól a koronavírus miatti bezártságot, esetleg szorongást. Sok szakember megszólal a témában, és mi is összegyűjtöttük, hogy például lehet-e kirándulni. Kristin Meekhof terapeuta hírlevélben és a Mediumon osztott meg nyolc dolgot, amit azért tehetünk, hogy ne roskadjunk össze a helyzet súlya alatt.

Fontos, hogy megértsük és elfogadjuk, hogy miért is aggódunk. Az érzelmeink komoly ráhatással vannak a közérzetünkre. Ha félünk a koronavírustól, mert az veszélyt jelent ránk, vagy szeretteinkre, akkor valószínű, hogy ha bármilyen koronavírussal összefüggő információt olvasunk (még ha nem is feltétlenül említik a vírust, vagy annak következményeit), akkor előjön bennünk ez a szorongás. Ez kétféle reakciót válthat ki belőlünk, ezekről itt írtunk bővebben.

Próbáljuk megtalálni az arany középutat a tájékozódásban. Nyilván kerüljük az álhíreket, és igyekezzünk megbízható forrásokat követni – legyen az egy médium, esetleg a magyar vagy külföldi kormányszervek, esetleg a WHO által közzétett adatok. Ha ez megvan, ne bújjuk folyton a forrást, hanem napi egyszer-kétszer nézzünk rá, így nem merülünk el a hírfolyamban. Kerüljük a közösségi oldalak megmondóembereit, kommentháborúit, mert azok csak elmélyítik a szorongást.

Álljunk elő egy egészségügyi tervvel arra az esetre, ha mi, vagy egy közeli hozzátartozónk megbetegszik. Írjuk le az értesítendő orvos nevét és telefonszámát, ha utazunk, akkor az értesítendő kórház elérhetőségeit, írjuk össze, hogy milyen gyógyszereket szedünk, valamint azt, hogy milyen gyógyszerallergiánk van. Ha tüneteket tapasztalunk, vezessünk naplót a megjelenésükről, terjedésükről, esetleg a rosszabbodásukról. Ez a terv és napló jól jön, ha orvoshoz kerülünk, vagy ha egy barátunk kérdezi, mi lesz velünk, ha utazás közben ér a baj. Ha van gyerekünk, az ő biztonságérzetét is növelheti ha látja, hogy van tervünk.

Továbbra is fontos a testmozgás. Meekhof a nyújtást, a jógát és a meditációt hozza példának, valamint a saját testsúlyos edzéseket (például a planking). A testmozgás mellett fontos az egészséges, kiegyensúlyozott étkezés és a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is.

Nem mi fogjuk egyedül megfékezni a járványt, és jobb, ha ezt elfogadjuk. Ettől függetlenül fontos, hogy kövesük a higiéniai előírásokat, azaz gyakran mossunk kezet, fertőtlenítsük az eszközeinket, ne fogdossuk az arcunkat és kerüljük a tömegeket.

Ez már sokszor elhangzott, de most is kifejezetten fontos. Próbáljunk napi 10 percet csak magunkra szánni. Az átlaglakás nem home office-ra lett tervezve, főleg nem pár bezárt, energiabomba gyerkőccel. Kifejezetten fontos, hogy egy kicsit foglalkozzunk a saját lelki épségünkkel. Ez lehet, hogy valakinek azt jelenti, hogy küld pár üzenetet a barátainak, másnak meg azt, hogy lehunyja a szemét, elindítja a kedvenc zenéjét és relaxál.

Meekhof szerint fontos, hogy körülvegyük magunkat pozitív dolgokkal, gondolatokkal. A terapeuta azt írja, hogy csináljunk olyan dolgokat, amiket élvezünk, és ha ez segít, akkor listázzuk néha a pozitív dolgokat az életünkben.

Irányítsuk a gondolatmenetünket. Próbáljunk nem a home office nehézségeire gondolni, hanem például arra, hogy milyen jó, hogy nem kell 10 megállót utazni munkába menet a teli 1-es villamoson, vagy hogy olvashat esti mesét a gyerekének. Annak akinek muszáj bejárnia dolgozni, érdemes úgy tekintenie a dologra, hogy legalább kevesebb emberrel kell találkozni, mint általában, vagy hogy övé az egész Deák Ferenc utca. Ha hibázunk, nem feltétlenül most van itt az önostorozás ideje, igyekezzünk, hogy ne forduljon elő, és maradjunk pozitívak.

Meekhof szerint az is fontos, hogy felismerjük, ha legyőzött minket a koronaszorongás. Nem szégyen segítséget kérni, hívjuk fel egy terapeutát, szakembert. Többen is tartanak online konzultációt, úgyhogy nem kell magunkra maradnunk a vészterhes időkben. Ez persze nem csak a veszélyhelyzetre vonatkozik, de talán most még fontosabb kihangsúlyozni.

