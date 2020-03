Fényesebb lesz a C/2019 Y4 üstökös, mint a félhold

Mostanában nem sok jót jelent, ha az ember C betű és 2019-es évszám kombinációját látja egy hírben, de most nincs ok az aggodalomra. A C/2019 Y4 üstökös, melyet a Hawaii-n működő aszteroidafigyelő rendszer után Atlas néven is emlegetnek, káprázatos fénnyel mutatja meg magát az égbolton.

Decemberben fedezték fel az égitestet, amikor még 440 millió kilométeres távolságban volt tőlünk, és ahogy közelített a Nap felé, úgy vált egyre fényesebbé. Sokkal fényesebbé.

Már most ott tartunk, hogy az amatőr csillagászok a legegyszerűbb távcsöveikkel is észlelni tudják az égboltok az Atlast, amely enyhén zöldes színben pompázik. Fényességének csúcsa pedig csak május végére várható - egyesek a félholdhoz, mások a Vénuszhoz hasonlítják, hogy milyen fényerőre számíthatunk.

Akik nyomon követték az üstökös útját, december és február között négyezerszeres növekedést tapasztalhattak a magnitúdójában, ami az égitestek fényességének a mértékegysége. Ha így haladunk tovább, akkor a hamarosan szabad szemmel is látható lesz, persze csak azokon a területeken, ahol nincs túl nagy fényszennyezés.

Az Atlas az északi féltekéről észlelhető a legjobban, és olyan látványa lesz, amilyet utoljára a Hale-Bopp üstökös produkált 1997-ben.

(Phys.org)