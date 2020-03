Visszatér a PDA, és nagyon dögös

A különc hekkereket nézhette ki célcsoportnak a Planet Computers az óriáskijelzővel és mechanikus gombokkal felszerelt Astro Slide mobilhoz, amely a kinézete alapján inkább az egykori PDA-kkal rokon, persze a lehető legmodernebb hardverrel.

Aki az ezredfordulón mindent megadott volna egy Psion Revo kommunikátorért, annak most biztosan megdobban a szíve, főleg hogy a Psion eredeti tervezői alapították a londoni központú Planet Computerst.

Az Astro Slide kijelzője a mai óriásmobilok közt szinte átlagos méretű, 6,53 hüvelykes, és egy különleges mechanizmussal lehet hátrébb csúsztatni, hogy láthatóvá váljon a gép klasszikus billentyűzete.

A mechanikus nyomógombokból álló QWERTY klaviatúrával vagy egy átlagos fogyasztóknak szánt Android 10-es rendszeren lapozgatjuk az internetet, vagy átváltunk hardcore módba, bootolunk egy rendes Linuxot, hogy paracssorból vezéreljük a szervereinket.

Ssh, csak úgy suhan

Hogy gördülékeny legyen a munka, arról egy 5G-vel felvértezett MediaTek Dimensity 1000 rendszercsip gondoskodik, amihez 6 GB RAM, 128 GB tárhely és microSD bővítőhely tartozik. A két nanoSIM kártya mellé eSIM kártyák is felvehetők, hogy biztosan legyen térerő. Habár a hekkerek nem éppen a magamutogatásról híresek, azért ebbe is került egy 48 megapixeles hátlapi szenzor és egy szelfikamera.

Egyedül az a sajnálatos, hogy momentán még csak az Indiegogo oldalán gyűjtenek rá pénzt, ami nem éppen életbiztosítás, hiszen előfordul, hogy a termékekből semmi sem lesz. A Planet Computers korábbi közösségi finanszírozású projektjére, a Cosmo Communicatorra is érkeznek még kritikák a vevőktől - valaki most is a termékre vár, mások funkciók hiányára panaszkodnak.