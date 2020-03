Bölényirtás lesz megint a Yellowstone parkban

Több száz példánnyal ritkítja bölényállományát idén az amerikai Yellowstone Nemzeti Park, ahol a közelmúltban csaknem 550 egyedet fogtak be, hogy nagy részüket leöljék, jelentette az Associated Press. A park illetékesei szerint az éves állományritkítás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megakadályozzák a marhákra veszélyes – a teheneknél vetélést okozó – brucellózis terjedését a Yellowstone régióban.

A park idén 600-900 egyeddel akarja csökkenti a 4900 egyedet számláló állományt. Az adatok szerint legkevesebb 822 bölényt ölnek le vagy szállítanak el a park területéről. A park biológusa, Chris Geremia szerint a befogott állatok közül 442-t jelöltek ki leölésre. Az állatok húsát az amerikai indián törzsek között osztják szét. (Az összeterelt példányokon túl az amerikai indián törzsek vadászai nagyjából 270 bölénnyel végeznek.)

A megmaradó 105 egyed valószínűleg egy karanténprogramba kerül, amelynek célja, hogy betegségektől mentes bölényeket telepítsenek át a parkon kívüli területekre.

Az éves gyakorlatot régóta sok kritika éri az állatvédők és az amerikai Kongresszus néhány tagjának részéről. Természetvédők egy csoportja nemrég keresetet nyújtott be Washingtonban, azt kérve, hogy a Yellowstone bölényeire is terjesszék ki a veszélyeztetett fajokról szóló törvény által biztosított védelmet. Az Egyesült Államok Halászati és Vadvédelmi Szolgálata korábban többször is elutasította az állatok védelmére irányuló kérelmeket. (MTI/AP)

(Borítókép: leöléshez összeterelt bölények a Yellowstone Nemzeti Parkban, 2006. január 19-én. Fotó: William Campbell/Corbis via Getty Images Hungary)