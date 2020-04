Kevesebb áramot fogyasztunk, zöldebb lett a magyar energia a korona miatt

Nemcsak a repülőgépek tűntek el az égről, nemcsak a levegő tisztult ki a kisebb autóforgalom miatt (ha éppen nem jön felénk egy közép-ázsiai porvihar), az áramfogyasztás is visszaesett a járványhelyzet következtében. Egy átlagos hétköznapon Magyarországon 6000-6200 MW fölötti napi terhelési csúcsérték a jellemző, az elmúlt két hétben azonban fokozatosan csökkent az áramfelhasználás, egyre inkább a máskor hétvégékre jellemző szintre ment le.

Először március 20-án, pénteken került 6000 MW alá a csúcsterhelés, erre a hétre pedig még tovább esett a magyar áramfogyasztás. Hétfőn már az 5800 MW-ot sem érte el a napi csúcsterhelés, kedden pedig 5700 MW körüli maximális értékeket regisztrált a MAVIR. Ez már a karácsony és szilveszter közötti ünnepi időszak fogyasztásához hasonlít.

Kép: MAVIR

Az év normális áramciklusához tartozik, hogy a fogyasztás az időjárás enyhülésének megfelelően januártól fokozatosan csökken, ebben nincs semmi újdonság – írja oldalán az Energiaklub. Az utolsó hétnél azonban szokatlanul nagy a visszaesés, ez pedig egyértelműen a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedésekhez köthető.

Kép: MAVIR

A napi áramfelhasználás is megváltozott, bár az nem teljesen világos, hogy miért. Máskor általában reggel nyolc körül van az első terhelési csúcs, a második pedig este hét felé, még magasabb értékekkel. Most viszont a reggeli csúcs a déli órákra tolódott el, és többször meghaladja az estit is. „Feltételezzük, hogy a koronavírus miatt megváltozott életmódunk a magyarázat. Rengetegen kezdtek távmunkában otthonról dolgozni, valamint az üzembezárások is jelentősen befolyásolják a fogyasztást” – írja az Energiaklub.

Ez a nagyjából 10 százalékos visszaesés a magyar áramfogyasztásban alapvetően az ipari fogyasztás csökkenésének köszönhető, hiszen közben a háztartási fogyasztás még nőtt is, mivel az emberek nagyrészt otthon vannak – mondta az Indexnek Magyar László, az Energiaklub szakértője.

Éves szintén az ipari fogyasztás a teljes magyar áramfogyasztás bő kétharmadát teszi ki, most azonban az üzemleállások miatt kivételes állapot van. A lakások fogyasztása ugyanakkor biztosan megnőtt.

Egész nap mennek az otthoni készülékek, elektromos eszközök, laptopok, számítógépek. A megváltozott életvitelnek a napi fogyasztásra is van hatása. Nálunk is másfélszerese most otthon a fogyasztásunk az eddiginek, én is naponta mérem

– mondta nekünk Magyar László. „Az áramfogyasztás időbeli eloszlása alapján elképzelhető, hogy sokan valamivel később kezdik el a munkát, a déli csúcsok pedig abból jöhetnek, hogy most otthon főznek az emberek, nem a munkahelyükön kapnak be valamit.”

Ha a magyar összfogyasztás csökken, az kevesebb kibocsátással is jár.Hogy pontosan mennyivel, még nem lehet megmondani, de arányaiban még kedvezőbb is a helyzet környezeti szempontból, mint ami az összmennyiségből következne. Mivel Paks lényegében fixen termel, és a magyar energiamixen belül kb. 10 százalékot képviselő megújulók (nap- és szélenergia) is hozzák a magukét, elsősorban a fosszilis energiával lehet játszani, valamint az áramimporttal.

Az import éves szinten kb. 30 százalékát adja a magyar áramnak, a MAVIR adatai alapján az elmúlt héten 10-20 százalékkal visszaesett az importunk is. Márciusban a napi importmaximumok 2000 MW körül voltak hétköznapokon, ezen a héten ezek 1600-1800 MW-ra mentek le.

Az importhoz hasonlóan a gázos erőművek termelése is azonnal változtatható, ezzel szabályozzák a napi csúcsokat és minimumokat is. Ez történik most is, amikor a járványkorlátozások miatt Paks és a megújulók mellett kevesebb áramra van szüksége Magyarországnak. A gázos erőművek áramtermelése néhány napon 1000 MW-ról 500-ra csökkent, de a lignites mátrai hőerőmű termelése is j elentősen visszaesett . A bezártság miatt tehát a leginkább környezetszennyező, legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó energiatermelésen spórolunk a legtöbbet, főleg azóta, hogy egy hete még szigorúbbak lett az élet.