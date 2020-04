Repülőgépszörnnyel hoztak védőeszközöket Magyarországra

Az Ukrajnából Kaliforniáig repülő An-225-ös új rekordot állított be.

Kína csak négy országnak adott a szerből. Több millió védőeszköz is érkezett szombaton.

A világ legnagyobb rendszeresen használt teherszállítógépe landolt szombaton Ferihegyen. Az Antonov 124-100M típusú gépen Kínából érkeztek a koronavírus-járvány ellen szükséges védőfelszerelések.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be, hogy szombaton hét gép összesen mintegy négymillió maszkot, 400 ezer védőruhát, 100 ezer védőszemüveget és 6 ezer arcvédő plexit szállít le. A gépek közül utolsóként az Antonov érkezett.

A géptípusból néhány tucatnyi üzemel, a civil légitársaságok közül maga az ukrán tervező- és anyavállalat, az Antonov Airlines International Cargo Transporter is ad bérbe a repülőket. Egy ilyen érkezett most Budapestre is.

Az alaptípust még a Szovjetunióban kezdték el gyártani az 1970-es években, egyszerre két helyen is, Uljanovszkban és Kijevben, de az orosz néhány évvel ezelőtt elhalt, így ma már csak az ukránok szerelnek össze néhány gépet a típusból.

A teherszállítót katonai és civil célokra is használják óriási rakodóképessége miatt, a megerősített géptörzs 150 tonna hasznos terhet bír el, az egy darabból álló rakomány maximális súlya pedig 120 tonna. Maximális teherrel 3700 kilométer a repülőgép hatótávolsága, 80 tonna teherrel viszont már 8400 kilométert is meg tud tenni egy tankolással. Az utazósebessége 800-850 kilométer per óra.

A gép önmagában, üres tankkal 181 tonna, ha teletöltik üzemanyaggal, akkor az össztömege 214 tonna is lehet.