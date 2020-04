Magyar ügyvédek és New York-i tanárok is tartanak a Zoomtól

Egyre több szervezet kéri a tagjait, hogy ne a videokonferenciáik lebonyolítására ne használják a Zoom nevű alkalmazást. Legutóbb a New York-i tanárokat kérték az iskolák és a hatóságok, hogy másik alkalmazást használjanak, de a héten a Magyar Ügyvédi Kamara is azt javasolta tagjainak, hogy az ügyvédi titok védelme érdekében ne használják a Zoomot és vissza is vonta az alkalmazás auditációját.

A Zoom videóalkalmazással kapcsolatban több komoly biztonsági probléma is felmerült azóta, hogy a dolgozók jó részének home office-ba kényszerülése miatt a legtöbb tárgyalás és megbeszélés ilyen alkalmazásokra költözött. Ahogy korábban írtunk róla, a világszerte 74 ezer felhasználóval bíró alkalmazáson kiberbűnözők igyekeznek adatokat kicsalni emberekből. New York város oktatási hivatala is arra figyelmeztette a héten a tanárokat, hogy sok jelentés érkezett arról, hogy ismeretlenek tudtak belépni a Zoomon zárt megbeszélésekbe, ezért a diákjaik személyi adatainak védelmében más alkalmazásokon keresztül tartsanak órát. Az FBI bostoni irodája pedig arról adott hírt, hogy egyre elterjedtebb a "zoombombing", vagyis hogy idegenes pornográf vagy gyűlöletkeltő tartalmakkal trollkodnak meg videokonferenciákat.

A Zoommal kapcsolatban emellett az a kockázat is felmerült, hogy kiderült, az alkalmazás több amerikai videóbeszélgetést is kínai szervereken keresztül futtatott, ezzel potenciálisan kitéve a résztvevők adatait a kínai hatóságoknak. A cég szerint annyi történt, hogy a megnövekedett forgalom miatt Kínában bővíteniük kellett a szerverkapacitásokat, és ha az amerikai szerverek túl leterheltek, a rendszer véletlenül Kínán keresztül intézi a hívásokat. Mindazonáltal a cég bocsánatot kért ezért.

A dr. Bánáti János vezette Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a héten döntött arról, hogy április 3-tól a Zoom a biztonsági kockázatok miatt visszavonja az alkalmazás auditációját. Ahhoz, hogy az ügyvédek videón fel tudják venni a kapcsolatot az ügyfeleikkel, távazonosításra van szükség, amelynek módját a kamara meg is határozta. Viszont mostantól úgy döntött a testület, hogy a Zoom az ügyvédi titok védelme érdekében nem használható erre, az ebben történő távazonosítást nem fogadja el, vagyis azt ügyvédek mostantól gyakorlatilag nem használhatják. Az eddig e rendszerrel történt távazonosítás és távellenjegyzés érvényességét ez nem érinti. A kamara a Zoom helyett a Google Hangout Meets, a Skype, a Microsoft Teams és a bluejeans.com alkalmazásait javasolja a tagjainak.