Ha nem utazgatunk annyit, nem száguldanak át a világon a járványok

A Magyar Tudományos Akadémia elnökjelöltje, a nemzet színésze és a sztárborász együtt fordul a nyilvánossághoz, arra figyelmeztetve, hogy a járványügy és a klímaváltozás összefügg egymással. SOS a világnak: kegyelmi pillanatban vagyunk, most kell új irányokat kijelölni.

A világgazdaság repülőgép. Ha megáll, leesik. Most a világjárvány földre kényszerítette. Kegyelmi pillanat van, lehet új irányokat kijelölni

– ezzel fordulnak szándékuk szerint a nemzetközi közvéleményhez azok a magyar közszereplők, akik Palackposta címmel, magukat boomernek nyilvánítva állnak ki amellett, hogy itt a történelmi pillanat, most kell változtatni, hogy a mostani válság után is élhető legyen a világunk. A nyílt levél kezdeményezői között van Szathmáry Eörs evolúcióbiológus, az MTA elnökjelöltje, Haumann Péter és Trokán Péter színészek, valamint Jásdi István borász. A felhívás a mostani krízishelyzet pozitív tanulságait keresi, konkrétan a klíma- és a vírusügyet kapcsolják össze.

A kialakuló klímaváltozás melegágya az újabb és újabb járványoknak. Valójában mind a járványügy, mind pedig a klímavédelem számára ugyanaz az ellenfél, és csak közös megoldás létezik. A távolsági szállítás és a világméretű tömegturizmus egyik oldalon a levegő szennyezésével közvetlenül hozzájárul a klíma melegedéséhez, a másikon terjeszti a világon felbukkanó új kórokozókat

– áll a felhívásban. Javaslatuk szembemegy a ma Magyarországon is meghatározó hivatalos válságkezelési recepttel, mely súlyosan érintett ágazatként az elsők között éppen az idegenforgalom állami megsegítését irányozza elő. Ezzel szemben ők éppen az ágazati adók emelését tartják kívánatosnak, még ha arról nem is írnak, hogy erre mikor kellene sort keríteni. Szerintük a távolsági fuvarozás és idegenforgalom társadalmi költségeit (a felmelegedését, a járványét és a gazdasági visszaesését is) világszerte adóként rá kell terhelni ezekre az ágazatokra.

Az ilyen módon megváltozó ár-viszonyok új fogyasztási, utazási preferenciákat teremthetnek anélkül, hogy a szabadságjogokat csorbítanák. Újra felfedezhetjük a hozzánk közeli úti célokat. Rövidebb szállítási útvonalakra kényszerülhetnek a globális vállalatok, és adóikból források keletkeznek a klíma- és a járványügy céljaira

– áll a kezdeményezésben, mely szerint: „a világgazdaság repülőgép. Ha megáll, leesik. Most a világjárvány földre kényszerítette. Kegyelmi pillanat van, lehet új irányokat kijelölni. Ezért a szellemi bezárkózás helyett, együtt kell harcolni az emberiség közös céljaiért és akkor a korona vírus járvány okozta bénultság elmúltával is, részben megmaradhatnak a ma még ideiglenesnek tekinthető csökkent gyakoriságú távolsági szállítás és utazgatás, eredményükként a kedvezően alacsony légszennyezési adatok és egyetlen járvány sem fog hetek alatt végigszáguldani a világon, emberek tömegeit fenyegetve és elszegényítve százmilliókat.”