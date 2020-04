Magyar szuperszámítógép is segíti a Stanford Egyetem koronavírus kutatását - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az ITM irányítása alá tartozó Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) is csatlakozott a koronavírus-járvány megismerésére és megfékezésére indult világméretű összefogáshoz. A magyar szuperszámítógép kapacitás a nemzetközi hátterű, nyílt közösségi kezdeményezés, a folding@home céljainak - amikről itt írtunk bővebben - eléréséhez járul hozzá, amely számítógépes szimuláció segítségével térképezi fel a fehérjemolekulák atomjainak dinamikáját. A hazai kutatási célú szuperszámítástechnikai infrastruktúrát magyar szakemberek is igénybe vehetik a járvány megfékezésével kapcsolatos kutatásaikhoz. (A Folding@Home a márciusi cikkünk óta szintet is lépett)

A közleményben kiemelték, a KIFÜ is csatlakozott ahhoz a nemzetközi kutatási programhoz, amelyet a Stanford Egyetem indított el annak érdekében, hogy a magánszemélyek és vállalatok által felajánlott processzorkapacitásokat kihasználva modellezhető legyen a koronavírus fehérje szerkezete és mozgása. A folding@home processzorkapacitásokat összegyűjtő és használó szervezet az elmúlt években komoly eredményeket ért el a rákkutatásban, az idegrendszeri megbetegedések okainak megismerésében, részt vett az Ebola ellenszerének kifejlesztésében is.

"A számítási kapacitást biztosító SuperDome számítógépet a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása című projekt számára szereztük be, most ennek a szuperszámítógépnek köszönhetően tudunk támogatást nyújtani a kutatásban. Ezt az igen összetett feladatot minél előbb kell elvégezni, hiszen a koronavírus gyors terjedése és kimagasló fertőzési képessége miatt minden perc és minden elérhető bit rengeteget számít. A hazai kutatási célú szuperszámítástechnikai (HPC) infrastruktúrát üzemeltető KIFÜ az ITM egyetértésével a HPC kapacitását soron kívül felajánlja a járvány megfékezésével kapcsolatos kutatásaikat végző hazai szakemberek számára is" - mondta Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára a közleményben.

A 2x5120 darab GPU magot tartalmazó szuperszámítógép összesített számítási teljesítménye 30 ezermilliárd matematikai művelet elvégzésére alkalmas másodpercenként. A Superdome sikeresen csatlakozott a folding@home nemzetközi hálózathoz, és megkezdte azoknak a molekuladinamikai számítási feladatoknak az elvégzését, amelyek segítségével a kutatók a SARS COVID-19 proteázához (fehérjebontó enzimek) keresnek kisméretű inhibitort (vegyi folyamatok lefolyását gátló anyag).

"A világjárvány példátlan összefogást eredményezett, magánszemélyek és szervezetek a maguk szintjén igyekeznek felvenni a küzdelmet az eddig ismeretlen kórokozóval szemben. Ebben a munkában vesz részt a KIFÜ is a SuperDome szuperszámítógép kapacitásának biztosításával" - emelte ki Szijártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke a közleményben.

A hazai digitális szektor természetesen más eszközökkel is segít: a Digitális Összefogás kezdeményezésben mostanáig felajánlott közel 200 megoldással, alkalmazással, szolgáltatással könnyítik meg a veszélyhelyzethez való alkalmazkodást elsősorban a tanárok és diákok, az idősek és a vállalkozások, munkavállalók számára - írja közleményében az ITM.

Több ezer processzorral áll rá a SZTAKI és a Wigner is a járványra

Ahogy március végén megírtuk, a kutatási célokra létrejött MTA Cloud nevű számítási felhő számítási kapacitását az új koronavírus, a Covid-19 elleni küzdelemre ajánlotta fel a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont. A Wignerben korábban is futottak már orvosi kutatási projektek, van tapasztalatuk az ilyen adatok biztonságos kezelésében.

TÖBB EZER PROCESSZORT ÉS TÖBB TERABÁJT MEMÓRIÁT ADNAK

Eleinte a Folding@Home nemzetközi projektben használják fel a rendszert, mert ott már futnak koronavírussal kapcsolatos kutatások. Ezekben azt vizsgálják, hogy a kórokozó miként tud kapcsolódni az úgynevezett ACE2 receptorhoz.

Az akadémiai felhő képességeit persze magyar projektekre szeretnék leginkább felhasználni, ezért az info@cloud.mta.hu emailcímen várják azoknak a kutatóknak és csoportoknak a jelentkezését, akik a járvánnyal foglalkoznak, és szükségük van nagy számítási kapacitásra. Ha lesznek ilyenek, akkor elveszik az erőforrásaikat a Folding@Home projekttől, előnyben részesítik a hazai kutatásokat.