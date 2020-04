A baráti kapcsolatok a flamingók számára is nagyon fontosak

Több évre szóló barátságokat kötnek egymással a flamingók – ez derül ki abból a kutatásból, amiben öt éven keresztül figyelték meg az állatok egy csoportját.

Azt figyelték meg, hogy az egyedek mindig ugyanazon egyedek társaságát keresik, vagyis úgy tűnt, mintha barátok lennének, míg más flamingókat kifejezetten kerültek.

A kutatók szerint meg lehet különböztetni a flamingók között „párokat”, azonos nemű barátokat, sőt kisebb baráti társaságokat is. Paul Rose, a kutatás egyik vezetője azt mondja, hogy megfigyelhetőek, hogy szoros kapcsolatokat kötnek a flamingók, akik nemcsak társat keresnek, majd azzal együtt időznek, hanem számos további kapcsolatuk is van.

Megfigyelték, hogy a flamingók kettes-hármas csoportokban is elidőznek, és a barátságaik hosszú éveken keresztül megmaradnak, még az egészségi állapotuk romlása esetén is fenntartják a kapcsolataikat. Az is kiderült a tanulmányból, hogy a flamingóbarátságok a túlélés miatt alakulnak ki, de arról nem esik szó, hogy min veszhetnek össze.

A kutatók szerint ez az információ azért is fontos, mert ha például egyik állatkertből a másikba szállítanak át flamingókat, akkor tekintettel kell lenniük a társas kapcsolataikra és kötődéseikre is.

A 2012–16-ig tartó megfigyelés adatait elemző kutatásban karibi, chilei, andoki és kis flamingók csoportjait vizsgálták. A csapatok létszáma 20 példánytól több mint 140 példányig terjedt, és a kutatók szerint minél nagyobb létszámú volt, annál összetettebbek voltak a bennük kialakult társadalmi interakciók. Ez a kutatók szerint azt jelenti, hogy minél nagyobb létszámú flamingócsoportot érdemes együtt tartani a fogságban.