Böngészőből is nyomon lehet követni az instagramos élőzéseket

Az Instagram már a múlt héten bejelentette, hogy az üzenetek a webböngészőből is elérhetőek lesznek, most azonban az egyre népszerűbb élőzéseknél újított nagyot, ami után már az is elérhető lesz a böngészőből.

Ahogy a járvány miatt egyre többen nem tudnak mit kezdeni otthon magukkal, úgy nőtt az élőzések népszerűsége is. A mostani újításnak több előnye is van:

Külön ablakban lehet látni a felvételt és a kommenteket, vagyis többé nem takarja ki a lényeget a kommentfolyam.

Külön URL-t kap az élő közvetítés, ezzel pedig sokkal egyszerűbben lehet megosztani különböző platformokon, például azonnal ki lehet lőni Facebookra és Twitterre is.

A felmérések szerint eleve megnőtt azoknak a felhasználóknak a száma, akik nem telefonon, hanem asztali gépen nézik az Instagramot a karantén alatt, így az Instagram úgy érezte, ideje gondolni azokra a felhasználókra is, akik így nézik az oldalt.

Mióta ismerősöket is meg lehet hívni a beszélgetésbe, még népszerűbb lett az élőzés. A hosszabb távú tervek között az szerepel, hogy akiknek az oldal a megélhetését is jelenti, azoknak lesz olyan funkció is, ahol pénzt kérhetnek a követőiktől, de arra is lesz lehetőség, hogy élőzés alatt jótékonysági céllal gyűjtsenek pénzt.