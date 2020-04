A kormány jóváhagyása szükséges a kínai kutatók tanulmányainak publikálásához

Az új koronavírus eredetével kapcsolatos tudományos kutatásokról szóló korlátozást vezetett be Kína. A hivatalos irányelvet a kínai központi kormányzat mellett két egyetem is lehozta, de azóta a közlemények eltűntek az oldalról.

Az új irányelvben az szerepelt, hogy az új koronavírusról szóló minden tudományos munkát extra ellenőrzésnek kell alávetni, mielőtt közzéteszik. Külön ellenőrzésnek kell alávetni azokat a tanulmányokat, amelyek a járvány eredetéről szólnak, ezeket a központi kormány tisztviselőinek is jóvá kell hagyniuk a megjelenés előtt.

Úgy tudni, korábban nem voltak ilyen kritériumok, és valószínűleg az állhat az új intézkedés hátterében, hogy a kínai kormányzat meg akarja változtatni a narratívát a járvánnyal kapcsolatban, ami a kínai Vuhan városából indult, és mára több mint százezer ember életét követelte.

Január vége óta a kínai kutatók több tanulmányt is publikáltak a világ neves tudományos folyóirataiban, ugyanakkor már akkor is többen bírálták a központi kormányzatot amiatt, hogy egyes információkat visszatartanak vagy megváltoztatnak például annak kapcsán, mikor is kezdett el pontosan emberről emberre terjedni a vírus, illetve a kínai közösségi oldalakat is cenzúrázták.

A megjelentetett majd eltávolított új irányelvek a kínai szakemberek szerint aggasztóak. Bár névvel senki nem vállalta a nyilatkozatát az esetleges retorzióktól tartva, de szerintük a lépés akadályozza a tudományos kutatásokat, és egyáltalán nem bíznak benne, hogy a kormányzat elvisel olyan objektív tényeket, amik a vírus kínai eredetéről szólnak.

A kínai oktatási minisztérium tudományos és technológiai osztálya által kiadott irányelv szerint a vírus eredetének felkutatásáról szóló tudományos dolgokat szigorúan ellenőrizni kell, meghatározták azt is, hogy kinek kell a különböző publikációkat jóváhagynia. Az egyetemek ellenőrzik a tanulmányokat, utána továbbítják a minisztériumnak, majd a minisztérium, aztán az állami tanács egy munkacsoportja is megnézi a dokumentumokat, és csak az ő jóváhagyásuk után lehet nyilvánosságra hozni a tudományos értekezéseket.

A nyilvánosságra került dokumentum szerint március 25-én határozták meg az irányelveket, a CNN-nek meg is erősítették a dokumentum létezését, igaz, azt mondták, hogy ezek csak belső használatra vannak, nem a nyilvánosságnak szólnak. Néhány órával később az irányelvek lekerültek a Fudan egyetem és a vuhani egyetem oldaláról. A kutatók viszont megerősítették, hogy az irányelvek léteznek, és csak az új koronavírussal kapcsolatos kutatásokra kell őket alkalmazni.

Változik a narratíva

A legtöbben azt mondják, hogy a háttérben az állhat, hogy a kínai kormányzat meg akarja változtatni a vírussal kapcsolatos narratívát, és összehangolt kampányt indítottak a vuhani eredet megkérdőjelezésére. A kampányban nem riadnak meg az állami tisztviselők attól sem, hogy összeesküvés-elméleteket terjesszenek, és egyértelmű, hogy a koronavírus eredete politikailag érzékeny téma lett az országban.

A szakemberek szerint onnantól lett az egész igazán veszélyes, hogy a tudományos kutatásokat is megpróbálják alárendelni a változó narratívának, és azt kell igazolniuk a kutatóknak, hogy a kormányzat mindent jól csinált. Más kutatók azt mondják, hogy eddig is megvolt ez a fajta cenzúra, eddig is jóvá kellett hagyatni a kutatásokat, ebben nincs változás, a kérdés csak az, hogy erősödik-e a cenzúra, és hagyják-e, hogy továbbra is megjelenjenek olyan objektív kutatások, amik nem a kormány narratíváját erősítik.