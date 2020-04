Sosem látott mértékű aszály fenyegeti az Egyesült Államokat

Az Egyesült Államok délnyugati részén közel ezer évvel ezelőtt pusztított óriási aszály, ami az egykor gazdagon termő területeket használhatatlanná tette. A kutatók már régóta arról írnak, hogy az éghajlatváltozás lehetséges következményeként fel kell készülni egy hasonló méretű aszályra, de most úgy látják, hogy az elsivatagosodás már el is kezdődött, és még rosszabb lehet, mint az előző.

A kutatás modern időjárási megfigyelések mellett 1200 éves fagyűrűs adatokat és tucatnyi klímamodellt is figyelembe vett. Ez a legfrissebb és legátfogóbb tanulmány a kérdésben. Eszerint szélsőséges aszály fenyegeti Oregont, Montanát, Kaliforniát, Új-Mexikót és Észak-Mexikó egy részét. A kutatók szerint a tartós szárazság oka az éghajlatváltozás, a nyugat egészen egyszerűen kiszárad, ha az állandó hőmérséklet emelkedik.

Az óriási aszály hatásai már most is észrevehetőek

A kutatásból kiderül, hogy a 40 millió ember vízellátását biztosító Colorado folyó egyes részei kiszáradnak, de ugyanígy az erdőket is a kiszáradás vagy a rovarinvázió fenyegeti. Sok helyen az aszály erdőtüzekkel jár együtt, ami tovább terheli az ökoszisztémát.

1200 éve nem volt ennyire száraz időszak a térségben, és a talajminták elemzése alapján a kutatók úgy gondolják, hogy a jelenlegi aszályos időszak minden eddiginél súlyosabb lehet. Ha ez a következő évtizedekben is így marad, akkor a törvényhozóknak is fel kell készülni a katasztrófára, és már most meg kell kezdeni az alkalmazkodást az új helyzethez, például a felkészülést a kevesebb vízhasználatra, illetve az aszályt jobban tűrő növények telepítését.

A kutatók a megfigyeléseiket a koronavírus-járvány kezelésével állították párhuzamba, kritikáik szerint egy esetleges világjárványra sem készült fel megfelelően az ország annak ellenére, hogy a szakemberek már évekkel ezelőtt jelezték, hogy ilyen előfordulhat a jövőben. Most hasonló a helyzet a soha nem látott aszállyal is, jó lenne, ha erre időben fel lehetne készüli, és minimalizálni lehetne a károkat.