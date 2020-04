Jakab Ferenc: Aki elkapta a vírust, az valószínűleg nem fog heteken belül újrafertőződni

Aki elkapta a koronavírust, az nem valószínű, hogy néhány héten vagy hónapon belül újrafertőződhetne – ezt mondta a Pécsi Tudományegyetem Youtube-csatornáján megjelent legfrissebb interjújában Dr. Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusa, a koronavírus kutatócsoport vezetője. Jakab hangsúlyozta azonban, hogy egyelőre nem lehetünk ebben biztosak, ennek igazolására néhány év múlva kellene célzott vizsgálatokat végezni. A szakirodalom és a koronavírusokról kialakult eddigi tudásunk szerint valószínűleg

1-3 évig valamilyen szintű védettséget mindenki kap, aki átesett a fertőzésen.

Az is valószínű viszont, hogy aki enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget, annak a védettsége is gyengébb lesz, de ezek is csak feltételezések. Mindenesetre azt mondta, hogy az olyan vizsgálatoknál, amelyek visszafertőződésről szóltak, például Dél-Koreában, inkább valamilyen technikai hiba miatt mutatták azt az eredmények, hogy visszafertőződtek a betegek.

A virológus arról is beszélt, hogy bár korábban a kutatócsoport is azt javasolta, hogy egészséges embereknek nem kell védőmaszkot hordaniuk, az új tudományos ismereteik megváltoztatták a szakma véleményét is, és azt javasolják, hogy

hordjon maszkot bátran mindenki.

Ezt azért gondolják így, mert a kutatások szerint az enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen beteg emberek is tudnak fertőzni, így potenciálisan egy magát egészségesnek gondoló ember is lehet hordozó és fertőző. Ha ezt gondoljuk, akkor pedig igenis hasznos a maszk viselése – mondta Jakab Ferenc. (via 444.hu)