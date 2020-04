A Facebook nem engedi népszerűsíteni a karanténellenes tüntetéseket

A Facebook az amerikai államok kormányzóival egyeztetve törli azokat a bejegyzéseket, amelyek a közösségi érintkezés korlátozása elleni tüntetéseket népszerűsítik – írja az Engadget.

Az egyszerűség kedvéért karanténellenes tüntetéseknek nevezett jelenség az elmúlt napokban kezdett egyre gyakoribbá válni. Az ilyen tüntetések nemcsak azért kockázatosak, mert a járvány terjedése elleni jelenlegi leghatékonyabb eszköz ellen hangolnak, hanem azért is, mert maguk a tüntetések is a tömeges fertőzés kockázatát hordozzák – éppen ezért tiltották be sok helyen a tömegrendezvényeket is. Bár a demokraták mellett a republikánusok többsége is a korlátozások betartása mellett áll, a témát az teszi különösen érzékennyé, hogy Donald Trump amerikai elnök a támogatásáról biztosította a tüntetőket.

A Facebook óvatosan közelít a kérdéshez, nehogy a cenzúra vádja érhesse, és igyekszik az adott állam kormányának álláspontjához igazodni. Ezért ahol nem tiltották be expliciten ezeket a tüntetéseket, ott a Facebook is engedi az események szervezését, ahol azonban a helyi korlátozásokba ütköznének, ott a cég is tiltja ezeknek az eseményeknek a népszerűsítését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azokat a bejegyzéseket leveszik az eseményeknél, amelyek konkrétan a korlátozások megszegésére buzdítanak, de ugyanott maradhatnak más bejegyzések, illetve a tüntetésekről szóló csoportokat sem törlik.

Eddig Kaliforniában, New Jersey-ben és Nebraskában töröltek már ilyen tüntetést népszerűsítő bejegyzést a CNN újságírójának gyűjtése szerint, és egyeztetések folynak New York, Wisconsin, Ohio és Pennsylvania állam vezetésével is.