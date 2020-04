Az emberi nyelv eredete legalább 25 millió éves

A nyelvhasználat képessége összetett agyi területek együttes fejlődését, koevolúcióját feltételezi. Az ezirányú fejlődés kulcsfontosságú az emberré válás szempontjából is, de ez még a főemlősökkel való közös ősünk idején kezdődött. Ennek idejét idáig nagyjából 5 millió évvel ezelőttre tették, egy új kutatás azonban sokkal korábbi időpontot valószínűsít.

A nemzetközi kutatócsapat tagjai idegtudományi módszerekkel és agyi képalkotó eljárásokkal most élő emberszabásúak agyát kutatva keresték a beszéd evolúciós gyökereit.

Mintha egy távoli ős fosszíliáit találtuk volna meg. Külön izgalmas, hogy talán egy még ennél is régebbi eredet is felfedezésre vár

– mondta Chris Petkov, a Newcastle-i Egyetem kutatásvezetője a Science Daily-nek.

A kutatók a hallásért felelős agyterület és a beszédfelismerésben, nyelvi megértésben kulcsszerepet játszó frontális lebeny közötti idegpályák eredetét kívánták dMRI-eljárással vizsgálni,a feltételezések szerint ugyanis a hallás idegi útvonalainak szoros közük van a beszéd kialakulásához. Ezek az emberihez hasonló idegpályák a mostani kutatásuk szerint már a makákóknál is megvannak, és mivel a makákók fajfejlődése jóval korábban különvált,következtetésük szerint legalább 25 millió éves történetről van szó. Az is lehetséges, hogy ennél is régebbre nyúlik vissza ezeknek az agyterületeknek a koevolúciója, ehhez azonban további, más fajokra is kiterjedő vizsgálatokra lesz majd szükség.